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الأربعاء، 11-05-2022 03:49 م

ما كمية المياه التي ينبغي تناولها كل يوم

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الوكيل الإخباري - مع اقتراب فصل الصيف يحتاج المرء إلى شرب الكثير من الماء للبقاء رطبًا، ليس من المنطقي أن يفقد الجسم الكثير من السوائل وأن هذا التوازن يحتاج إلى التجديد وشرب الماء هو أفضل طريقة للقيام بذلك.

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%70 من الجسم يتكون من الماء وهذا يساعد في الحفاظ على توازن صحي عن طريق إزالة السموم من خلال التعرق والتبول، يحافظ الماء على تليين المفاصل وينصح الخبراء بشرب ثمانية أكواب من الماء يوميًا للصحة العامة. ولكن كم هو أكثر من اللازم؟

 

كم من الماء يجب شربه في اليوم؟
يقول معظم الخبراء وفقًا لموقع "thehealthsite"، أنه من أجل جني فوائد البقاء رطبًا، يجب على المرء شرب لترين إلى ثلاثة لترات من الماء طوال اليوم، على صعيد الفوائد الصحية ، فإن هذه العادة لها ما يلي:

يدعم مستويات الطاقة
يمنع الجفاف
بشرة صافية

يحسن التركيز
يرفع المزاج
يساعد على فقدان الوزن
يحد من تناول السعرات الحرارية وآلام الجوع


قد يؤدي شرب أكثر من ثلاثة لترات من الماء يوميًا إلى نتائج عكسية من خلال التسبب في الانتفاخ، إلى جانب ذلك ، يمكن أن يكون لها الآثار الجانبية التالية:

 

الغثيان
التقيؤ
التعب
إعياء
ضعف العضلات التي تتشنج بسهولة
تغير لون أجزاء الجسم
صداع نابض خلال النهار


ابق رطبًا ولكن حقق التوازن، هذا هو مفتاح الحفاظ على صحتك خلال الصيف.

 

لبنان 24 

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