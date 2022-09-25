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الأحد، 25-09-2022 04:53 م

ما هي أسباب هبوط الضغط

ما_هي_أسباب_هبوط_ضغط_الدم


الوكيل الإخباري - ضغط الدم هو قوة دفع الدم من خلال الأوعية الدموية الناتجة من عضلة القلب، ويعرف أن هنالك نسبة معينة متوسطة لضغط الدم، وأي ارتفاع بها أو انخفاض دلالة على الإصابة بأمراض تسبب ذلك.

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هبوط الضغط مرض بحد ذات له مسببات وأعراض واهم هذه الاسباب :

 

- تعاني كثير من النساء من انخفاض الضغط خلال الحمل، وذلك بسبب التغيرات التي تحدث في الجسم خلال ذلك.
- نقص السوائل وسوء التغذية من أسباب هبوط الضغط.
- الإصابة بالأمراض القلبية من شأنه أن يؤثر على عمل عضلة القلب، وبالتالي يسبب هبوط الضغط في كثير من الحالات.
- القرحة الهضمية تسبب هبوط في ضغط الدم.
- الإصابة بمرض السكري وخاصة في حالة هبوط السكر في الدم، فقد يرافقه هبوط الدم.
-كما أن اضطرابات الصحة النفسية بما في ذلك التوتر والقلق والإجهاد العاطفي أو الخوف أو الألم الشديد لها تأثير على ضغط الدم وتتسبب في هبوطه.

 

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