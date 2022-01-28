ما هي أعراض سرطان الفم؟

الوكيل الإخباري-قالت الجمعية الألمانية لمكافحة السرطان، إن سرطان الفم مصطلح عام لوصف أي ورم خبيث يظهر في التجويف الفموي مثل بطانة الخدين الداخلية، وأرضية الفم، والحنك، واللسان، والفك، والغدد اللعابية، والشفتين.



وأوضحت الجمعية أن العوامل المؤدية إليه تتمثل في التدخين وشرب الكحول، إضافة إلى الوراثة، والإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري HPV.





وتتمثل الأعراض في صعوبات البلع والمضغ، وظهور بقع حمراء أو بيضاء في الفم، والتورم، والنزيف، وتقرحات فيه تستمر أكثر من 14 يوماً، وتشوه أو شلل اللسان، والرائحة الكريهة من الفم، وألم وخدر في الوجه، وفقدان الشهية والوزن.

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