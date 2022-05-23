ما هي أهمية النحاس لصحة الجسم

الوكيل الإخباري -يُعد النحاس معدناً ضرورياً للجسم، كونه يساعد الحديد وهو معدن آخر على تكوين خلايا الدم الحمراء. وعادة ما يعتمد الجسم على تخزين النحاس في العضلات والعظام، ليعمل الكبد على تنظيم كمية النحاس الموجودة في الدم.





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يتوافر النحاس في الأطعمة البحرية والمكسرات والبذور وحبوب نخالة القمح ومنتجات الحبوب ومنتجات الكاكاو، ويُستخدم عادة كعلاج كما يدخل في العديد من العمليات الحيوية في الجسم طالما هو ضمن المعدلات الطبيعية.





يسهم النحاس في العديد من الوظائف المهمة في جسم الإنسان، منها المساعدة في الحفاظ على عمليات الأيض الصحية، وتعزيز صحة العظام وتقويتها، والمساهمة في ضمان العمل الجيد والصحي للجهاز العصبي في الجسم. وبالتالي، فإن نقص النحاس في الجسم يمكن أن تكون له تداعيات خطيرة على هذه الأعضاء.



ولوحظ في الفترة الأخيرة، زيادة أعداد المصابين بنقص النحاس ما يُشكل خطراً على الصحة. والسبب في ذلك يعود في المقام الأول لمشاكل المعدة والأمعاء وأمراض الجهاز الهضمي وتأثيرها على قدرة الجسم على امتصاص النحاس من الطعام. فالإضطرابات الهضمية، ومتلازمة الأمعاء القصيرة التي تحصل للأطفال بعد العمليات الجراحية، ومشاكل المعدة والأمعاء والجراحات في المعدة غالباً ما تؤثر في قدرة الجسم على امتصاص النحاس.



تُعد مكملات الزنك أحد أسباب نقص النحاس وذلك لأن الزنك والنحاس يؤثر كل منهما على امتصاص الآخر، وغالباً ما يتم امتصاص الزنك ولا يتم امتصاص النحاس وبالتالي يسبب نقص النحاس في الجسم.



كما أن مرض التليف الكيسي وهو مرض وراثي يؤثر على الرئتين والجهاز الهضمي، وإجراء العمليات الجراحية لعلاج البدانة والسمنة يمكن أن تؤدي إلى تعطيل امتصاص العناصر الغذائية مثل النحاس.

وهناك سبب آخر لنقص النحاس في الجسم، هو مكملات الزنك، ويؤثر كلا من الزنك والنحاس على امتصاص الآخر، فغالباً ما يتم امتصاص الزنك ولا يتم امتصاص النحاس وبالتالي يُسبب نقص النحاس في الجسم، لذا تناول المزيد من الزنك يتسبب بنقص النحاس في الجسم.

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