ما هي الزانثلازما؟

الوكيل الإخباري- قالت الجمعية الألمانية لطب العيون إن "الزانثلازما" (Xanthelasma) هي عُقيدات صفراء اللون تظهر على الجفن، وهي عبارة عن رواسب دهنية حميدة.

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أسباب عديدة

وأوضحت الجمعية أن الزانثلازما قد ترجع إلى أسباب عديدة مثل ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم وداء السكري والتهاب البنكرياس وأمراض الكبد مثل الكبد الدهني الكحولي وتليف الكبد. وإلى جانب العلاج الدوائي للمرض الرئيسي واتباع نمط حياة صحي، يمكن التخلص من الزانثلازما من خلال استئصالها جراحياً، بواسطة أحد الإجراءات التالية:



الليزر



الكي الكهربائي (تدمير الأنسجة عن طريق تطبيق التيار الكهربائي)



العلاج بالتبريد (تجميد العُقيدات الصفراء للتسبب في تنكس الأنسجة)



