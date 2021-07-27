ما هي فوائد ريجيم العنب؟... 5 خطوات لفقدان الوزن خلال أيام

الوكيل الاخباري - يوجد العديد من الأنظمة الغذائية التي يمكن لأي شخص اتباعها من أجل خسارة الوزن والحصول على جسم مثالي، ومنها "دايت العنب"، الذي يمكن الاعتماد عليه لخسارة عدة كيلوغرامات خلال أيام.

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ويعد "دايت العنب" واحد من الأنظمة الغذائية، التي تم اتباعها في القرن العشرين لتنقية الجسم من الخلايات السرطانية، كما يقول موقع "لايف سترونغ" في تقرير عن فوائد العنب في الأنظمة الغذائية.



ويقول الموقع الأمريكي إن تلك الفكرة كانت تعتمد على استخدام الفيتامينات والمركبات الموجودة في العنب لتنظيف الجسم، ومساعدته في فقدان الوزن.



وأورد الموقع 5 خطوات قال إنه يمكن اتباعها عند الاعتماد على "دايت العنب" لفقدان الوزن.



الخطوة الأولى



تعتمد على تناول العنب في كل الوجبات بشرط ألا تصل كمية ما يتم تناوله خلال اليوم إلى كيلوغرام من العنب حتى لا تشعر بالجوع.



الخطوة الثانية



يجب عليك تناول العنب في كل مرة بطريقة مختلفة حتى يكون "دايت العنب" متنوعا، سواء بتناول ثماره مباشرة أو استخدام عصير العنب أو إعداده ضمن مزيج لفواكه متنوعة.



الخطوة الثالثة



حاول أن تتناول أكبر كمية من الماء سواء كان ماء بارد أو ماء دافيء.



لكن يجب عليك تجنب تناول الماء قبل أو بعد تناول العنب بمدة زمنية تصل إلى ساعة، حتى تساعد الجسم في الحصول على الفوائد الغذائية التي يحتوي عليها العنب.



الخطوة الرابعة



عليك أن تستعد لمواجهة الشعور بالغثيان، الذي يعد من الأعراض الجانبية، التي تظهر عند اتباع "دايت العنب"، لكنها في أغلب الأحيان تكون في اليوم الثالث.



ويقول الموقع إنه الشعور بالغثيان والصداع ليس نتيجة نقص التغذية كما قد تعتقد، وإنما هي أعراض جانبية لعملية تطهير الجسم من السموم، التي تحدث أثناء هذه النوع من الأنظمة الغذائية.



ولفت الموقع إلى أن هذه الأعراض تختفي بعد يوم في أغلب الأحيان.



الخطوة الخامسة



يجب أن يستمر "دايت العنب" 4 أيام على الأقل، وهي المدة التي يمكن أن يتم زيادتها إلى أسبوعين حسب الحاجة.



ويقول الموقع إن "دايت العنب" يمكن أن يساعدة في خسارة نحو نصف كيلوغرام يوميا وهو ما يعني أن الاستمرار على تناول العنب لعدة أيام يمكن أن يحقق نتائج جيدة.







المصدر : سبوتنك