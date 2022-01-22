ما هي كمية البروتين الصحيحة لإنقاص الوزن؟

الوكيل الإخباري - يؤكد خبراء التغذية على أهمية تضمين البروتين في النظام الغذائي اليومي، خاصة لمن يرغب بفقدان الوزن، فهو يساعد في تحسين التمثيل الغذائي وحرق السعرات الحرارية، ويساهم أيضاً في تنظيم الهرمونات، ويقلل الشهية.

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يعتمد الكثير من الأشخاص على البروتين في وجباتهم اليومية ولكن لا يدرك أغلبهم الكمية الصحيحة المطلوبة في اليوم، وغالبا ما نفترض أن المزيد من البروتين أفضل، لكن هذا ليس هو الحقيقة.





ينصح خبراء الصحة والرياضة كل شخص بالغ ولا يعاني من أمراض باستهلاك بين 10 و35 بالمئة من سعراته الحرارية اليومية من البروتين. ولكن إذا كنت تحاول إنقاص الوزن، فلا ينصح بتناول الكثير من أي عنصر غذائي.



ينصح خبراء الصحة والرياضة كل شخص بالغ ولا يعاني من أمراض باستهلاك بين 10 و35 بالمئة من سعراته الحرارية اليومية من البروتين. ولكن إذا كنت تحاول إنقاص الوزن، فلا ينصح بتناول الكثير من أي عنصر غذائي.



ووجدت الدراسة أن الحميات الغذائية التي اعتمدت 25٪ إلى 30٪ من سعراتها الحرارية على البروتين الخالي من الدهون، ساعدت بفقدان المزيد من الدهون في الجسم وزيادة حرق السعرات الحرارية من دون تمارين رياضية.



وكذلك ينصح خبراء التغذية بتناول البروتين في وقت معين من اليوم، بحسب الحاجة، فهناك فرق بين الحاجة لإنقاص الوزن أو بناء العضلات أو الحفاظ على العضلات، ففي الحالة الأولى فإن أفضل وقت لتناول البروتين هو بين الوجبات لفقدان الدهون، فتناول وجبات خفيفة غنية بالبروتين بين الوجبات يعتبر مثاليا لفقدان الدهون. قد يساعد في كبح الجوع، مما قد يؤدي إلى تناول سعرات حرارية أقل في وقت لاحق من اليوم.

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