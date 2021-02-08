متلازمة التعب المزمن.. ما أسبابها وكيف يمكن التعامل معها؟

الوكيل الاخباري - يشكو عدد كبير من الناس من الشعور بالتعب طوال الوقت، ولكن لا يعرف معظمهم أنهم قد يكونون مصابين بما يطلق عليه "متلازمة التعب المزمن".

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ويرصد موقع "تايمز نيوز ناو" أسباب وطرق العلاج والتعامل مع "متلازمة التعب المزمن".

* ما هو التعب المزمن؟

ويقول الخبراء إن التعريف العلمي لمتلازمة التعب المزمن، هو "اضطراب معقد" في خلايا الجسم، يتميز بالشعور بالإرهاق الشديد.

ويمكن أن يستمر الشعور بمتلازمة التعب المزمن حتى 6 أشهر على الأقل.

وأرجع الخبراء أبرز أسباب الإصابة بمتلازمة التعب المزمن إلى الآتي:

- سوء التغذية.

- نقص النشاط البدني.

- نمط الحياة الخاطئ.



* طرق العلاج:

ورصد الموقع عدد من الطرق الفعالة في التعامل مع متلازمة التعب المزمن.

وجاءت أبرز تلك الطرق على النحو التالي:

1- النوم.

2- فيتامين د.

3- تناول الطعام بالطريقة الصحيحة.

4- التمارين الرياضية.

سبوتنيك

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