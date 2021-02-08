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الإثنين، 08-02-2021 03:17 م

متلازمة التعب المزمن.. ما أسبابها وكيف يمكن التعامل معها؟

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الوكيل الاخباري - يشكو عدد كبير من الناس من الشعور بالتعب طوال الوقت، ولكن لا يعرف معظمهم أنهم قد يكونون مصابين بما يطلق عليه "متلازمة التعب المزمن".

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ويرصد موقع "تايمز نيوز ناو" أسباب وطرق العلاج والتعامل مع "متلازمة التعب المزمن".

 

* ما هو التعب المزمن؟
ويقول الخبراء إن التعريف العلمي لمتلازمة التعب المزمن، هو "اضطراب معقد" في خلايا الجسم، يتميز بالشعور بالإرهاق الشديد.
ويمكن أن يستمر الشعور بمتلازمة التعب المزمن حتى 6 أشهر على الأقل.
وأرجع الخبراء أبرز أسباب الإصابة بمتلازمة التعب المزمن إلى الآتي:
- سوء التغذية.
- نقص النشاط البدني.
- نمط الحياة الخاطئ.


* طرق العلاج:
ورصد الموقع عدد من الطرق الفعالة في التعامل مع متلازمة التعب المزمن.
وجاءت أبرز تلك الطرق على النحو التالي:
1- النوم.

2- فيتامين د.
3- تناول الطعام بالطريقة الصحيحة.
4- التمارين الرياضية.

 

 

سبوتنيك

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