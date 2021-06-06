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الأحد، 06-06-2021 04:30 م

متواجد في كل بيت.. عشبة بسيطة بفوائد مفاجئة

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الوكيل الاخباري - يعتبر اليانسون أحد الأعشاب الطبية المعروفة والمتداولة منذ قديم الزمان، والتي تستخدم في علاجات طبية عدة إضافة إلى طعمها المحبب عند الكثيرين، لكن فوائد شربه بحسب خبراء الصحة لا تعد ولا تحصى.

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وتعود أصول اليانسون إلى منطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط، ولطالما اشتهرت في منطقة النيل وعند المصريين القدامى، وأدناه بعض من فوائدها، وفق موقع "وب طب" المختص بالأمور الصحية والطبية.

 



أولاً: تعزيز صحة الجهاز الهضمي


يساهم شرب اليانسون في تعزيز عملية الهضم وتليين المعدة، وكان يستخدم مغلي بذور اليانسون منذ القدم بعد تناول وجبة دسمة للمساعدة على الهضم.
كما أن لزيته خصائص ملينة، فهو مسهل طبيعي يساهم في علاج الإمساك والوقاية منه، كما يساعد في علاج عسر الهضم والتخلص من نفخة البطن.


ثانياً: تعزيز الشهية


إلى ذلك، يعزز الشهية عن طريق تحفيزه لإفراز الأنزيمات الهاضمة في المعدة، مما يساعد في تعزيز عملية الهضم وتعزيز الشهية.


ثالثاً: تعزيز صحة الجهاز التنفسي


كذلك، يساعد شربه بحسب ما يؤكد خبراء الصحة، في علاج الربو والمشكلات التنفسية المختلفة، كما يساعد في تقليل الاحتقان في المجاري التنفسية وعلاج التهابات الشعب الهوائية، وبالتالي فهو ذو تأثيرات مضادة لنزلات البرد والبلغم والسعال.



رابعاً: مطهر عام


ويحتوي زيت اليانسون العطري على مواد ذات خصائص مطهرة يمكن استخدامها لتطهير الجروح ما يمنع تسممها أو التهابها، كما يساعد في تسريع عملية الشفاء.


خامساً: معالجة التشنجات والتقلصات


كما يُساعد تناول هذا الشاي في الحالات الصحية، (مثل القولون العصبي، أو الصرع، أو السعال ) على التخفيف من التشنجات والتقلصات والآم العصبية المصاحبة لها، إذ إنه يساعد على استرخاء العضلات والأعصاب والأوعية الدموية المسؤولة عن هذه التشنجات.

 


سادساً: يعالج اضطرابات النوم


وبسبب دوره المهدئ والمسكن وفعاليته في المساعدة على الاسترخاء فإنه يُعد معالجاً لمشكلات واضطرابات النوم والأرق.


إلا أن تناوله بجرعات كبيرة قد يؤثر سلباً ويعمل كمادة مخدرة، بينما شربه بكمية قليلة قد يساهم في أن يكون منبهاً للأعصاب لذا من الأفضل الاعتدال في شربه عند قصد معالجة مشكلات اضطرابات النوم والأرق.


سابعاً: مفيد للرضاعة الطبيعية


إلى ذلك، قد يوصي بعض الأطباء بتناوله كوسيلة لزيادة إدرار الحليب عند المرضعات، كما أنه يساعد على الاسترخاء لدى المرضعة ما قد يعزز من عملية الرضاعة الطبيعية.


يذكر أن اليانسون لا يحتوي على سعرات حرارية عالية لكنه وفقير بالبروتينات والدهون، إلا أنه غني بالعديد من الفيتامينات والمعادن المنوعة، مثل: الفسفور، والكالسيوم، والحديد، والزنك، والمغنيسيوم.

 

 

 

المصدر : العربية


 




 

 


 

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