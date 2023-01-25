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الأربعاء، 25-01-2023 10:31 ص

متى تدل قلة التبول على الاصابة بالفشل الكلوي ؟

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الوكيل الإخباري- حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في مصر ، من التهاون مع قلة التبول، مؤكدًا "عرض لأمراض في غاية الخطورة".

وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن قلة التبول من الأعراض الشائعة التي تدل على الإصابة بالفشل الكلوي الحاد.

وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن قلة التبول تصبح علامة مؤكدة على الإصابة بالفشل الكلوي الحاد، إذا كان المريض ينتج أقل 400 سم من البول على مدار اليوم.

وأوضح أن الفشل الكلوي الحاد ليس المرض الوحيد الذي يسبب قلة التبول، بل ينتج احتباس البول أيضًا عن مشكلات صحية أخرى، مثل تضخم البروستاتا وحصوات الكلى.

واختتم موافي حديثه بالإشارة ضرورة زيارة الطبيب فور المعاناة من قلة التبول، لتحديد السبب المرضي، عن طريق الفحوصات والتحاليل، ومن ثم وصف العلاج المناسب.

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