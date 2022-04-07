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الخميس، 07-04-2022 11:20 ص

متى تصوم الحامل في رمضان

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الوكيل الإخباري - صيام الحامل في رمضان، هل استطيع الصوم في رمضان؟، سؤال مهم جداً تسأله النساء الحوامل بمجرد حلول الشهر الفضيل، لرغبتهن في الصيام مع الإطمئنان على أجنتهن في أرحامهن، فهل يمكن لكل حامل الصيام في رمضان، وما هي شروط صيام الحامل في رمضان؟

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تجيب على هذا السؤال الدكتورة كولشان محمد جميل رئيسة قسم النسائية وتوليد بالمستشفى الكندي التخصصي في دبي، والتي تقول أن صحة الحامل وجنينها بين يديها هي بالدرجة الأولى، ولذلك يجب أن تفكر أولاً في صحتها وفي صحة جنينها، موضحة أن الحمل ليس حالة مرضية بل حالة فسيولوجية طبيعية، ولذلك تصوم نسبة كبيرة من النساء الحوامل حول العالم ولكن بشروط معينة، إذ تستطيع الحامل صيام رمضان بالشروط التالية:

 

1 - إذا لم تكن الحامل تعاني من الغثيان والقئ الشديد في الأشهر الاولى من الحمل يمكن لها الصيام، لأنه لن تتعرض الحامل في هذه الحالة إلى فقدان السوائل ولن تصاب بالجفاف، وستظل هي وجنينها بخير.
2 - إذا لم تعاني الحامل من أمراض غير مزمنة مثل السكري أو إرتفاع ضغط الدم أو فقر الدم الشديد وإن لم تكن بحاجة إلى علاجات بأوقات معينة وأنظمة غذائية معينة.
3 - إذا لم تكن الحامل تعاني من أمراض الكلية وتحتاج إلى شرب سوائل بكميات كافية  خلال اليوم.
4 - إذا كانت لا تعيش في بيئة شديدة الحرارة، وكانت تعمل لأنها قد تتعرض للجفاف في حالة كانت تسير لمسافات طويلة في بيئة حارة جداً.
5 - إذا كانت الحامل في المرحلة الثانية من الحمل ولا تعاني من أي أعراض مزعجة للحمل.

 

وأخيرا، واستكمالاً للإجابة على سؤال متى تصوم الحامل في رمضان، تقول كولشان أنه يجب على الحامل الإضغاء إلى جسدها، وأن تراقب حالته أثناء الصيام وأن تستجيب لأي مؤشرات غير صحية تظهر عليها بالتوقف عن الصيام واستشارة الطبيب بشأن هذه الأعراض مع الإلتزام بتوصياته.


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