متى يبدأ طفلك في فقدان أسنانه اللبنية

الوكيل الإخباري - هناك الكثير من المعالم التي ينتظر الآباء بفارغ الصبر أن يحققها طفلهم، إحدى هذه اللحظات مرتبطة بأسنانهم، إذ يشعرن بالإثارة عندما تندلع أسنانهم الأولى، وثانياً عندما تتساقط أسنانهم اللبنية، وتشير هذه اللحظات إلى نمو الطفل وانتقاله من مرحلة الرضاعة إلى مرحلة الطفولة، ولكل طفل جدول زمني خاص به لإنبات وفقدان أسنان، وبالتالي، لا يوجد عمر محدد لهذه الظاهرة.

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وفي بعض الأحيان، يشعر الآباء بالقلق بشأن أسنان الطفل اللبنية، إذا لم تسقط في السنوات الأولى، لكن هل هناك ما يدعو للقلق؟، ومتى تسقط أسنان الطفل بشكل عام؟، ويوضح الدكتور سيدهارث ريدي، طبيب الأطفال المزيد عن مخطط الأسنان اللبنية.

ووفقاً للدكتور سيدهارث ريدي، تختلف الأسنان في الحجم والشكل وموقعها، وعادةً ما يكون لدى الأطفال حديثي الولادة 20 سناً (أسنان أولية) تبدأ في الظهور في عمر 6 أشهر، ثم تتساقط في أوقات مختلفة طوال فترة الطفولة.





ترتيب سقوط أسنان الطفل

القاطع المركزي هو أول سن يتساقط في عمر 6-7 سنوات يليه القاطع الجانبي (7-8 سنوات)، المولي الأول (9-11 سنة)، الناب والضرس الثاني (10-12 سنة) في الأسنان العلوية والسفلية.



الجدول الزمني لتساقط أسنان الطفل

القواطع المركزية السفلية، من 6 إلى 7 سنوات.

القواطع المركزية العلوية، من 6 إلى 7 سنوات.

القواطع الجانبية العلوية، من 7 إلى 8 سنوات.

القواطع الجانبية السفلية، من 7 إلى 8 سنوات.

الأضراس العلوية الأولى، من 9 إلى 11 سنة.

الأضراس السفلية الأولى، من 9 إلى 11 سنة.

الأنياب العلوية، من 10 إلى 12 سنة.

الأنياب السفلية، من 9 إلى 12 سنة

الأضراس الثانية السفلية، من 10 إلى 12 سنة

الأضراس الثانية العلوية، من 10 إلى 12 سنة.

ووفقاً للدكتور سيدهارث، سيحدث تساقط أسنان الطفل اللبنية في الوقت المحدد، فلا تقلق بشأن ذلك، وإذا كان طفلك يواجه مشكلات بسبب ذلك، فما عليك سوى التحدث إلى طبيب أطفال يمكنه النظر في المشكلة والمساعدة في حلها.

زهرة الخليج