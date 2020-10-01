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الخميس، 01-10-2020 10:37 ص

مخاطر أكياس الشاي الأخضر على الصحة

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الوكيل الاخباري - لقد سمعنا جميعاً عن الفوائد الصحية الكثيرة للشاي الأخضر، ولكن هل تعلم أن أكياس الشاي الأخضر يمكن أن تكون ضارة للصحة والبيئة في آن معاً؟

فيما يلي 4 أسباب تجعلك تتوقف عن استخدام أكياس الشاي الأخضر على الفور، بحسب ما ورد في صحيفة "إنديان إكسبرس":

- تحتوي على محتوى أقل من مضادات الأكسدة:
مادة إبيغالوكاتيشن، هي مادة كيميائية تعطي الشاي الأخضر خصائصه المضادة للأكسدة وتساعد على إنقاص الوزن. لكن دراسة أجرتها جامعة أوليفيريا في عام 2012 أكدت وجود مستوى منخفض من هذه المادة في أكياس الشاي المسوقة. وأكدت الدراسة وجود 1.09 إلى 2.29 ملجم من مادة إبيغالوكاتيشن في كل كيس شاي أخضر وهو أقل بكثير من الكمية الفعالة لإنتاج النشاط العلاجي المضاد للأكسدة.

- تحتوي على الغبار والأعشاب:
أوراق الشاي الموجودة في أكياس الشاي صغيرة جدًا لأن عملية التعبئة والتغليف تتضمن تقطيع الأوراق إلى جزيئات صغيرة. تتراوح هذه الجسيمات من 0.2 إلى 1.5 ملم والتي بدورها تنتج الكثير من الغبار. ونتيجة لذلك، تتفاعل مركبات الشاي مع الرطوبة والأكسجين، مما يؤدي إلى فقدان جودتها بسرعة.

- ضارة بالبيئة:
أكياس الشاي مصنوعة من البلاستيك، ونتيجة لذلك لا تتحلل وتشكل تهديدًا للبيئة. وفقاً للجنة التدقيق البيئي الأمريكية، تعتبر أكياس الشاي مصدراً رئيسياً لتلويث نظام المياه لدينا بسبب المكونات غير القابلة لإعادة التدوير.

- الجزء المدبّس من كيس الشاي قد يكون مضراً:
هل لاحظت كيف يتم تدبيس كيس الشاي مع الخيط ؟ عندما تغمس الكيس بشكل متكرر في كوب الماء، يمكن للدبوس الأساسي أن يضفي طعماً معدنياً خفيفاً على الشاي. هذا ليس خطيراً فحسب، بل يفسد أيضًا فعالية الشاي.

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