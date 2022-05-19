مرض يمنعك من تناول الذرة - 9 أعراض تكشف عنه

الوكيل الإخباري - تعتبر الذرة من الأطعمة المفيدة لصحة الإنسان، لاحتوائها على العناصر الغذائية الضرورية للجسم، لكنها قد تثير أعراض الحساسية عند بعض الأشخاص، مما يستدعي الابتعاد عنه.

اضافة اعلان

في التقرير التالي، يستعرض "الكونسلتو" كل ما يتعلق بحساسية الذرة، وفقًا لموقعي "WebMD" و"Verywell Health".

أعراض حساسية الذرة



قد تختلف أعراض حساسية الذرة من مريض لآخر، ولكن عادةً ما تظهر على هيئة ما يلي:



- نتوءات جلدية حمراء مثيرة للحكة.



- طفح جلدي.



- الغثيان.



- ألم البطن.



- القيء.



- الإسهال.



- سيلان أو انسداد الأنف.



- العطس.



- الصداع.







علاوة على ذلك، قد تسبب حساسية الذرة المفرطة أعراضًا أخرى أكثر خطورة، يجب الذهاب لأقرب مستشفى عند حدوثها، لاحتمالية تطورها إلى خطر الوفاة، وهي:



- تورم الشفاه أو اللسان أو الوجه أو الرقبة.



- ضيق الحلق.



- صعوبة التنفس.



- الدوخة.



- سرعة ضربات القلب.



- الخمول.



- الارتباك.



- فقدان الوعي.

معدل الإصابة بحساسية الذرة حول العالم



كشفت دراسة عام 2016، أن نسبة الإصابة بحساسية الذرة في دولة باكستان تبلغ 1% من إجمالي السكان، في المقابل، وجد باحثون في دراسة أخرى شملت 50 شخصًا من دولة هندوراس، أن معدل انتشارها بين المشاركين لم يتجاوز 6%.

أسباب الإصابة بحساسية الذرة



لا يزال سبب الإصابة بهذا النوع من حساسية الطعام غير معروفًا للعلماء، لكنهم يرجحون أن الجهاز المناعي عند بعض الأشخاص يتعامل مع الزينيمكن، وهو بروتين موجود في الذرة، على أنه عدوى، مما يدفعه إلى إنتاج مادة الجلوبولين، التي تدفع الجسم لإفراز الهيستامين المثيرة للأعراض.

تشخيص حساسية الذرة



لا يكتفي الطبيب بتقييم الأعراض والاطلاع على التاريخ المرضي، لتشخيص حساسية الذرة، بل يعتمد أيضًا على الاختبارين التاليين:



- اختبار الحساسية: وضع قطرة من محلول يحتوي على القليل من الذرة على البشرة، وفي حال ظهور طفح جلدي أو بثور، فهذا يدل على معاناة المريض من الحساسية.



- تحليل الدم: يكشف عن وجود الجلوبولين المناعي.





نصائح لتجنب أعراض حساسية الذرة:



- عدم تناول الذرة.



- تجنب المنتجات التي يدخل الذرة في تصنيعها.

الكونسلتو