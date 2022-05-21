مشروبات صحية للتغلب على حرارة الصيف

الوكيل الإخباري - مع حلول الصيف، تزداد الحاجة إلى الماء للحفاظ على الجسم رطباً، علماً أن مقدار الماء رهن بنوع الغذاء المتناول والنشاط البدني المبذول والمناخ، حسب اختصاصيّة التغذية نسرين شدياق. أضف إلى الماء، ما هي المشروبات الصيفيّة الصحّية؟

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• الماء المنكّه بالفواكه: لناحية "المشروبات المغذّية"، تستشهد الاختصاصيّة بتوصية "معهد الطب في أميركا"، التوصية بضرورة شرب نحو 15 كوباً من الماء للرجل في اليوم، ونحو 11 كوباً للمرأة. أمّا أولئك الذين لا يستسيغون طعم الماء، فإن إضافة شرائح الفواكه الصيفية كالكرز مثلاً، فضلاً عن أوراق النعناع (أو شرائح الليمون الحامض أو الخيار) ومكعبات الثلج قد تجعل "السائل الشفّاف" لذيذاً.

• الشاي والقهوة: يوفّر الشاي مضادات الأكسدة و"الفلافونويد" والمواد الأخرى النشطة بيولوجيّاً، والتي قد تكون مفيدة للصحّة. القهوة، بدورها، مليئة بالفوائد. حسب الاختصاصيّة يمكن أن يمثّل الشاي والقهوة المثلّجان بديلين جيدين في الصيف عن المشروبات الساخنة، مع الإشارة إلى أن "إضافة الكريما والكريما المخفوقة والسكّر والنكهات إلى المشروبين، تدرجهما تحت خانة المشروبات غير الصحّية".

• عصير البرتقال: يُدرج السائل المذكور على لائحة المشروبات الصيفيّة الصحّية، فهو يحتوي على عصير الفاكهة الطازج بنسبة 100%، وغنيّ بالفيتامينات b وc وبالمعادن... لكن، عصير البرتقال يوفّر الكتير من الطاقة، بالمقابل. في هذا الإطار، تقول الاختصاصيّة إن "الإرشادات الغذائيّة للأميركيين لا توصي بشرب أكثر من كوب واحد من عصير الفاكهة الطازج (بنسبة 100 %)، وذلك كجزء من تناول الفاكهة اليومية". وتضيف أن "عصير البرتقال المغلّف والمبرّد يخسر بعض محتوياته من الفيتامينc ".

• عصائر الخضروات: هي تُمثّل مصدراً جيّداً للمواد الغذائيّة والفيتامينات، لكن تشرح الاختصاصيّة أن "عصائر الفواكه والخضروات ليست بديلاً عن الفواكه والخضروات الطازجة، التي يجب أن يتناول الفرد 5 ثمرات منها (الفواكه والخضروات)، طازجة، في كلّ يوم".

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