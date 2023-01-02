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الإثنين، 02-01-2023 11:40 ص

مضاعفات السعال المستمر ونصائح لتجنبها

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الوكيل الإخباري-يتهاون بعض الأشخاص مع السعال، أحد الأعراض التنفسية الشائعة في فصل الشتاء، دون الانتباه أن إهمال علاج الكحة قد يزيد من خطر الإصابة بعدد من المضاعفات.

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نستعرض في التقرير التالي، مضاعفات الكحة وطرق تجنبها، وفقًا لموقع "Very wellhealth".


مضاعفات السعال

 

إذا تركت الكحة بدون علاج، قد تسبب المضاعفات التالية:


1- الأرق
من المعروف أن السعال في بعض الحالات، مثل الربو وحساسية الصدر والتهاب الشعب الهوائية، تزداد حدته ليلًا، فإذا لم يتم علاجه، قد يواجه المريض صعوبة كبيرة في النوم، ومن ثم يصاب بالأرق.


2- التهاب الأحبال الصوتية
لإهمال السعال تأثيرات سلبية على الحنجرة، حيث يشكل ضغطًا كبيرًا عليها، خاصةً إذا كانت الكحة شديدة، مما يزيد من خطر الإصابة بالتهاب الأحبال الصوتية.


3- الصداع
قد تثير بعض أنواع الكحة، مثل السعال الديكي والسعال الجاف، آلام الرأس عند بعض المرضى، لذلك يعتبر الصداع من الآثار الجانبية الناتجة عن إهمال العلاج.
4- تمزق الشعيرات الدموية


هناك شعيرات دموية رقيقة وصغيرة بالجيوب الأنفية وتحت العين، قد تتعرض للتمزق، بسبب ارتفاع ضغط الدم فيها أثناء السعال، مما يؤدي إلى الإصابة بنزيف الأنف.


5- آلام المعدة
من الممكن أن يؤدي السعال المستمر والشديد في شد عضلات البطن، مما يتسبب في الشعور بألم في المعدة، قد يمتد تأثيره إلى الظهر في بعض الحالات.


6- سلس البول
تتعرض المثانة لضغط كبير عند السعال، مما يسمح للبول بالتسرب أثناء الكحة، خاصةً في حالات الحمل والسمنة المفرطة وضعف عضلات الحوض.


الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الكحة
تحدث مضاعفات الكحة لبعض الفئات أكثر من غيرها، وهي:
- الأطفال.
- كبار السن.
- المدخنون.
- المصابون بأمراض المناعة الذاتية.


نصائح لتجنب مضاعفات السعال
يمكن تجنب مضاعفات السعال بسهولة، عن طريق اتباع مجموعة من الإرشادات، وتشمل:

- استشارة الطبيب فور حدوث الكحة، لمعرفة سبب السعال، ومن ثم تحديد العلاج المناسب له.
- الخلود للراحة، لأن النشاط البدني يزيد من حدة السعال.
- تناول المشروبات الدافئة.
- استنشاق البخار، لتهدئة السعال وتحسين عملية التنفس.
- تناول الدواء الموصوف من قبل الطبيب، حتى مع تحسن الأعراض.

 

الكونسلتو الطبي

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