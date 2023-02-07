مضاعفات خطيرة محتملة لحقن الكورتيزون

الوكيل الإخباري- الكورتيزون هو دواء يُحقن أحيانًا في الجسم للمساعدة في تخفيف حدة الشعور بالألم والتورم الناتج عن التهاب المفاصل أو الإصابات الأخرى، ويطلق على حقن الكورتيزون أحيانًا حقن الكورتيكوستيرويد، ولكن يتخوف البعض من تلقيها، نظرًا للمضاعفات الصحية المحتملة لها.

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نوضح في السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن حقن الكورتيزون، وفقًا لما ذكره "Cleveland clinic".



ما هي حقن الكورتيزون؟



حقن الكورتيزون هي حقن دوائية تساعد على تخفيف حدة الألم والتورم في أجزاء مختلفة من الجسم، ويستخدمها لعلاج الإصابات والحالات المرضية، مثل التهاب المفاصل أو اضطرابات المناعة الذاتية.



وغالبًا ما يتلقى الأشخاص حقن الكورتيزون في المفاصل، بما في ذلك الفخذ والركبة والكتف والعمود الفقري واليدين والقدمين.



كيف تعمل حقن الكورتيزون؟

يقوم الأطباء بإعطاء حقن الكورتيزون في المفصل المصاب، أو في بعض الأحيان فقط في عضلة كبيرة لإدخاله في مجرى الدم، لينتقل إلى أجزاء أخرى من الجسم.

وغالبًا ما تشتمل الحقن على مخدر موضعي "مسكن للألم" لبدء تخفيف الألم فورًا، وفي هذه الحالات، يتم حقن الكورتيزون عادةً في مناطق المفاصل، والأوتار، والجراب، وهى أكياس مملوءة بالسوائل تعمل كوسائد بين المفاصل والأوتار والعظام.

ما المضاعفات أو الآثار الجانبية لحقن الكورتيزون؟

يمكن أن يضعف الكورتيزون جهاز المناعة، ولهذا السبب، يقصر العديد من الأطباء الحقن على مرة واحدة كل 3 أشهر لمفصل معين، و 6 مرات في السنة للجسم بأكمله.



ويمكن أن يرفع الكورتيزون أيضًا مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري، لذا، يراقب الأطباء مستويات السكر في الدم للتأكد من أنها مستقرة قبل إعطاء حقنة الكورتيزون.



وقد يسبب الكورتيزون أيضًا هشاشة العظام، واحتباس السوائل ، ما يسبب تورم الأطراف واحتقان الرئتين،، وارتفاع ضغط الدم، وتغيرات في المزاج.



ويجب أن يحصل المرضى الذين يتناولون أدوية كورتيكوستيرويد أخرى، على عدد أقل من الحقن أو جرعات أقل إن أمكن لتقليل المخاطر المذكورة أعلاه.

ومن منطلق أن جميع الحقن معرضة لخطر العدوى، فمن المهم الحفاظ على نظافة موقع الحقن.



ماذا يحدث للجسم بعد تلقي حقن الكورتيزون؟

يمكن أن تستغرق حقنة الكورتيزون ما يصل إلى 7 أيام لبدء العمل في الجسم، وعادة ما تستمر آثار الحقن لمدة تصل إلى شهرين، ولكن في بعض الأحيان لفترة أطول.



ويمكن أن يقلل الكورتيزون من الالتهاب الذي يتلف المفاصل، وقد يوصي الطبيب أيضًا بعلاجات أخرى للسيطرة على آلام المفاصل الناتجة عن حالة أخرى، مثل السمنة أو تلف الأوتار أو الأربطة أو اضطراب المناعة الذاتية.



متى يجب زيارة الطبيب بعد أخذ جرعة الكورتيزون؟

ينبغي الاتصال بالطبيب المختص إذا كنت تعاني من حمى أو ألم شديد أو تورم أو احمرار بعد حقن الكورتيزون، حيث قد تشير تلك الأعراض إلى وجود عدوى تستوجب تلقي العلاج.



