الأربعاء 12-06-2024
الوكيل الاخباري
 

إجراء عملية تصحيح عمود فقري لأول مرة في مستشفى السلط الجديد

أمير الكويت يوجه بمحاسبة المسؤولين عن حدوث حريق بناية المنقف

انتخاب الأردن رئيسا للجنة المؤازرين في منظمة الأمم المتحدة للسياحة

توضيح بشأن أسعار الألبسة والأحذية قبيل عيد الأضحى

ردم 20 بئرا مخالفة وضبط خطوط كبيرة لسحب مياه قرب سد الكفرين

التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في كازاخستان

القسام تقصف قوات الاحتلال المتوغلة بحي الزيتون

تعرفة كهربائية مرتبطة بالزمن بداية الشهر القادم في الاردن

محطة الأكسجين الوحيدة بغزة مهددة بالتوقف لعدم توفر الوقود

تعميم صادر عن التربية بشأن مراكز تصحيح دفاتر إجابات امتحان "التوجيهي"

الأربعاء، 12-06-2024 01:48 م

منتج طبيعي يخفض مستوى السكر والكوليسترول في الدم

ZLI7e


الوكيل الإخباري- اكتشف علماء جامعة جنوب شرق الصين أن الثوم يعمل بفعالية على تخفيض مستوى الغلوكوز والكوليسترول في الدم.اضافة اعلان


تشير مجلة Nutrients، إلى أن العلماء توصلوا إلى هذا الاستنتاج بعد إجراء تحليل التلوي لنتائج 29 دراسة علمية سابقة منشورة عن تأثير المنتجات النباتية والتوابل على صحة القلب والأوعية الدموية للإنسان. وقد شارك في هذه الدراسة 1567 شخصاً أعمارهم بين 18 و80 عاماً من دول مختلفة.

ووفقاً للباحثين، شملت التجارب أشخاصاً أصحاء وأشخاصاً يعانون من النوع الثاني من داء السكري وأمراض القلب ومرض الكبد الدهني غير الكحولي واحتشاء عضلة القلب والسمنة وارتفاع مستوى ضغط الدم ومتلازمة المبيض المتعدد الكيسات. تناول المشاركون في الدراسة الثوم بشكله الطبيعي وعلى شكل مسحوق وكذلك بشكل مستخلص ومكملات غذائية.

وأظهرت نتائج تحليل التلوي أن تناول الثوم بمختلف أشكاله يؤثر إيجابياً في تخفيض مستوى السكر والكوليسترول في الدم.

ويعتقد الباحثون أن الخصائص المفيدة للثوم ترجع إلى قدرته على تسريع إنتاج مركب عضوي يسمى الأليسين في الجسم، الذي يعمل على تطبيع الدورة الدموية، وله نشاط مضاد للميكروبات ويمنع تكوين الدهون الثلاثية في الكبد.

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2020_7_1_21_52_5_58

مشروب صباحي لخفض ضغط الدم

2022_8_29_15_46_12_697

9 أعراض صامتة للنوبة القلبية

main-qimg-482ea5fbc88ad452976b8e940a6718a9-lq

علامة تحذيرية لاصابتك بجرثومة المعدة خلال الصيف

WhatsApp Image 2024-06-11 at 8.47.00 AM

مشروب بسيط يخلصك من الصداع والدوخة أثناء الحـر

16849532390

إرشادات لتجنب السقوط أثناء أداء مناسك الحج

2024671625017M6

التمارين الأسبوعية تحمي مرضى الضغط من الخرف

أخبار متعلقة
images

شراب صباحي دافئ يقضي على الكوليسترول الضار

2023_5_30_22_45_26_257

علامة شائعة تكشف ارتفاع الكوليسترول