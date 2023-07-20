الخميس 20-07-2023
الوكيل الاخباري

مواطن اشترى وجبة شاورما في عمان..وكانت المفاجأة

بعد انخفاض أسعار الذهب .. تعرف على سعر الليرة الانجليزي والرشادي بالاردن اليوم

وزير الزراعة: خطة لإنشاء 15 مصنعا للصناعات الغذائية نهاية العام

اعلان هام من وزارة التربية- رابط

"الطيران المدني": 47.6 ألف طائرة عبرت الأجواء الأردنية خلال النصف الأول من العام

احذر.. هذه الأطعمة تفسد مع ارتفاع درجات الحرارة

تحذير إلى جميع مالكي المركبات في الأردن

وزارة العمل تعلن عن وظائف- تفاصيل

وزير الخارجية يلتقي المفوض العام لوكالة الأونروا

إصابة طالب توجيهي بلسعة عقرب أثناء تأدية الامتحان - صور

الخميس، 20-07-2023 04:21 م

منظار القولون..متى تتوقف عن تناول الطعام؟

185371


الوكيل الإخباري- تعرّف المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها منظار القولون بإنه إجراء طبي، يُستخدم للكشف عن أي تغييرات غير طبيعية تحدث في القولون والمستقيم مثل الالتهابات، أو التورمات، أو تهيج الأنسجة، أو وجود السرطانات.

ويتم إجراء عملية منظار القولون بإدخال أنبوب مرن طويل في المستقيم، يحتوي على كاميرا رقمية تمكن الأطباء والمختصين من رؤية هذه التغيرات.

وكأي عملية طبية هناك العديد من الإجراءات والتحضيرات الضرورية للقيام بها قبل العملية وبعدها.

وتختلف عملية التحضير لمنظار القولون بين مريض وآخر، إذ قد يحتاج البعض إلى اتباع حمية غذائية كاملة، يحددها الطبيب قبل فترة من إجراء العملية.

متى تتوقف عن تناول الطعام..وماذا تأكل في الأيام التي تسبق هذا الإجراء الطبي؟

ووفقًا لما ذكره المعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى في أمريكا، فإن المريض قد يحتاج إلى اتباع نظام غذائي سائل صافٍ لمدة تتراوح بين يوم وثلاثة أيام قبل إجراء منظار القولون، كما يجب تجنب المشروبات ذات اللونين الأحمر والأرجواني، أو الجيلاتين، حتى لا تؤثر على عملية الفحص.


وتتضمن التعليمات قبل هذا الإجراء الطبي، توصيات حول موعد بدء وإيقاف

اضافة اعلان

النظام الغذائي السائل في غالبية الحالات، وقد يشرب أو يأكل المريض التالي:


الجيلاتين بنكهات مثل الليمون أو الليمون الحامض أو البرتقال.


قهوة أو شاي سادة بدون حليب.


المشروبات الرياضية المنكهة بالليمون أو البرتقال.


عصير الفاكهة المصفى من البذور باستثناء عصير البرتقال.
ماء.

 

سي ان ان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
135-101007-heart-healthy-foods-vegetables_700x400

علماء يحددون 6 أنواع من الأطعمة يهدد نقصها القلب

2022_4_28_10_39_45_785

احذر.. هذه الأطعمة تفسد مع ارتفاع درجات الحرارة

64b7838e4c59b74b8e7fc439

طبيبة توضح تأثير المشمش في القلب

20237192006188VU

خبر سار لمحبي قهوة "الاسبريسو"

20237192128218342E (1)

دهون الخصر لا تسبب السكري.. أحياناً

2023720153939551UY

مصابو الأمراض المزمنة.. الأكثر تضرراً من موجات الحر

أخبار متعلقة
2023_7_16_22_13_49_968

طبيب يحذر هؤلاء من تناول البصل والثوم !

222

لماذا يمرض بعض الأشخاص أكثر من غيرهم؟

2023716193131468OU

احذر.. التورم في هذا الجزء من الجسم علامة على مرحلة متطورة من مرض في الكبد

1202127133545150994049

تحذير من تناول الأدوية بهذه الطريقة في الصيف

2023_7_6_20_22_42_134

خبير تغذية يحذر هؤلاء من تناول عسل النحل !

2023_7_4_14_3_6_118

5 عادات يومية للحفاظ على صحة دماغك