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الخميس، 12-05-2022 03:59 م

مواد طبيعية لحل مشكلة بثور الوجه والمسامات الواسعة

علاج-المسامات-الواسعة


الوكيل الإخباري - تعتبر البثور والمسام الواسعة من أكبر مشكلات البشرة وتؤثر هذه البثور ذات الرأس الأسود المدبب والمسامات على شكل البشرة واستخدام مستحضرات التجميل علاوة على سهولة تكون البثور السوداء.

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يعاني أصحاب البشرة الدهنية عادة من البثور في الوجه ومشكلة المسامات الواسعة التي تزداد اتساعا مع العمر. وبالرغم من وجود العديد من الطرق الكيميائية لعلاج هذه المشكلة، إلا أن العلاج بمواد طبيعية ليس أرخص ثمنا فحسب، بل أكثر فاعلية أيضا. ويمكن استخدام مواد طبيعية لتصغير حجم المسامات على المدى الطويل وفقا لموقع "بيسر غيزوند ليبين" الألماني وهي:


المايونيز: وضع ملعقة من المايونيز وفردها على بشرة الوجه لمدة 20 دقيقة، له تأثير قوي على تصغير حجم مسام الوجه، فالخل والبيض الموجود بالمايونيز يساعد مع الوقت على تقليص حجم مسامات الوجه علاوة على إضفاء النعومة على البشرة. ولا ينصح بهذه الطريقة لأصحاب البشرة شديدة الدهنية.

 

شرش اللبن: يتمتع شرش اللبن، المعروف أيضا بالمصالة (السائل المفصول من اللبن الرائب)، بخصائص عديدة مفيدة للبشرة. وينصح الخبراء وفقا لموقع "بيسر غيزوند ليبين" بتنظيف البشرة جيدا في المساء ثم وضع شرش اللبن على البشرة باستخدام قطعة من القطن وتركها لمدة 20 دقيقة ثم غسل البشرة بالماء. وتساعد هذه الطريقة مع الوقت على تصغير مسامات البشرة.

 

الليمون: تخفيف الليمون بالماء ثم وضعه على الوجه لمدة نصف ساعة قبل غسله بالماء، من الطرق الفعالة لعلاج المسامات الواسعة.

قناع الزبادي والتفاح: ينصح الخبراء بقناع الزبادي والتفاح والذي يتكون من ملعقة من الزبادي مع قطع تفاح مهروسة يضاف إليها ملعقة من العسل وملعقة من عصير الليمون.تخلط هذه المكونات ثم توضع على الوجه لمدة 15 إلى 20 دقيقة. ويفضل عمل هذا القناع قبل النوم.

قناع اللوز: اللوز من المواد المفيدة لتصغير البثور، ويتكون قناع اللوز من كمية من اللوز المطحون التي يتم خلطها بالماء للحصول على خليط متجانس، يفرد على الأماكن التي تبرز فيها المسام الواسعة على الأنف والخدين. ويترك هذا القناع على الوجه لمدة 30 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر.

 

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