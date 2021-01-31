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الأحد، 31-01-2021 01:56 م

نصائح عليك اتباعها عند شراء التونة.. تعرّف عليها

التونة-المطبوخة


الوكيل الإخباري _ تعد التونة المعلبة من الأطعمة التي يفضلها الكثير من الاشخاص ، نظرا لطعمها اللذيذ وما تحتويه من فوائد عديدة ، الا ان هناك من يتعرض للخداع أثناء شرائها من المحال التجارية، لذا تعرف على ابرز النصائح التي يجب عليك اتباعها عند شراء التونة :

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1- فحص التاريخ قبل شراء العبوة، حيث إنه كلما طالت مدة تخزينها يؤدي إلى تغير طعمها ورائحتها.


2 – تجنب شراء العبوات سيئة التخزين، لأن تسرب الزيت المحيط بالتونة يؤثر على جودتها.

3 – اختفاء الخطوط البيضاء في لحم التونة، يشير إلى أن الأسماك الموجودة في العبوات فاسدة.


4 – استنشاق رائحة التونة عند فتح العبوة يكشف ما إذا كانت التونة سيئة أم لا، حيث إذا وجدت رائحة نفاذة ينصح بإلقائها في سلة المهملات على الفور لأنها تصبح فاسدة.


5 – في الغالب تحتوي التونة الفاسدة على خطوط بنية داكنة أو سوداء، وفي بعض الأحيان قد تتحول إلى اللون الأخضر أيضاً، لأن هذه العلامات تشير إلى تلف التونة وأنها غير آمنة إذا تم تناولها.


6 – فحص التونة المعلبة جيداً عند فتح العبوة، حيث يميل لون لحم التونة إلى اللون البني الوردي الفاتح، أما غير ذلك تصبح فاسدة.


7 – وجود التآكل والصدأ أو الخدوش على العبوة ، يشير إلى فساد التونة، حيث يمكن أن يتسبب التآكل في ظهور ثقوب على سطح العلبة، تساعد على نمو البكتريا والفيروسات التي تجعل العبوات فاسدة.

 

المصدر : الإمارات نيوز 



 




 

 


 

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