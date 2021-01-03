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الأحد، 03-01-2021 01:40 م

نصائح لتجنب السكتة الدماغية

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الوكيل الإخباري _ تعد السكتة الدماغية من اكثر المشاكل الصحية التي يتعرض لها الكثير من الاشخاص ،  نتيجة توقف الدم عن التدفق إلى جزء من المخ، حيث تبدأ الخلايا في الموت، وربما يصاب المريض بأضرار في المناطق التي تتحكم في العضلات والذاكرة والكلام، تعرف على ابرز النصائح لتجنب التعرض للإصابة بسكتات دماغية:

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1. ضغط الدم

2. ممارسة التمرينات الرياضية

3. تجنب التوتر

4. فقدان الوزن

5. فحص الكوليسترول في الدم

6. مراقبة نبض القلب

7. السيطرة على السكر في الدم

8. الأغذية الغنية بالألياف

9. الشوكولاتة الداكنة

10. الإقلاع عن التدخين

11. النظام الغذائي المناسب

12. تناول الأدوية بدقة

 

المصدر : الامارات نيوز 



 




 

 


 

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