الوكيل الإخباري - أسباب الدوخة عند الحامل، بعد حدوث الحمل، تبدأ بعض الأعراض في الظهور على الحامل، وتعد الدوخة أحد هذه التغيرات، وأحد الأعراض التي تدل على حدوث الحمل .

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عدة نصائح لتخفيف الدوخة عند الحامل كما يلي:



1 - تناول وجبات صغيرة في أوقات منتظمة.

2 - متابعة السكر مع الطبيب في حال كانت الحامل مصابة بالسكري، وذلك بإتباع حمية لضبط مستوى السكر في الدم.

3 - التقليل من الملح في الطعام إذا كانت الحامل تعاني من إرتفاع في ضغط الدم.

4 - تناول الكثير من السوائل والماء إذا كانت الحامل تعاني من إنخفاض في ضغط الدم.

5 - إذا كانت الحامل نائمة أو جالسة عليها بتجنب النهوض بسرعة حتى لا تزيد الدوخة وليصل الدم إلى الدماغ بسهولة.

6 - على الحامل إرتداء ملابس خفيفة وفضفاضة في فصل الصيف.

7- يجب على الحامل أن لا تقف طويلاً.

8- على الحامل علاج الأنيميا.

9- يجب على الحامل النوم على الجانب الأيسر، ليتجنبوا الضغط على الأوردة.

المصدر - هي