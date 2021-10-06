الأربعاء 06-10-2021
الوكيل الاخباري

موعد متوقع لتزويد لبنان بالكهرباء الأردنية

واشنطن تؤكد استمرار دعم الحكومة الأمريكية للأردن

وثيقة ضبط الجلوة العشائرية تنهي معاناة 67 شخصا من 13 عائلة في عمّان

تحميل تطبيق سند 450 ألف مرة منذ إطلاقه

اتفاقية إقراض بين إقليم البترا وصندوق التنمية لدعم مزودي الخدمات

الهناندة: الاتصالات المحرك الرئيسي لخطة الحكومة نحو التحول الرقمي

الحدود الدنيا الجديدة لمعدلات القبول لمكرمة أبناء المعلمين

الأردنية والملحقية اليمنية تبحثان قضايا الطلبة اليمنيين بالجامعة

المجموعة المتكاملة تنفذ مشروع نظام المعلومات الزراعية

توجه لمنح الجرعة الثالثة اعتبارا من الأحد

الأربعاء، 06-10-2021 04:22 م

نصائح لتخفيف الدوخة عند الحامل

1275640d65c7101b84b66be0d0a4b7f50927ad8e


الوكيل الإخباري - أسباب الدوخة عند الحامل، بعد حدوث الحمل، تبدأ بعض الأعراض في الظهور على الحامل، وتعد الدوخة أحد هذه التغيرات، وأحد الأعراض التي تدل على حدوث الحمل . 

اضافة اعلان

 

 

عدة نصائح لتخفيف الدوخة عند الحامل كما يلي:


1 - تناول وجبات صغيرة في أوقات منتظمة.
2 - متابعة السكر مع الطبيب في حال كانت الحامل مصابة بالسكري، وذلك بإتباع حمية لضبط مستوى السكر في الدم.
3 - التقليل من الملح في الطعام إذا كانت الحامل تعاني من إرتفاع في ضغط الدم.
4 - تناول الكثير من السوائل والماء إذا كانت الحامل تعاني من إنخفاض في ضغط الدم.
5 - إذا كانت الحامل نائمة أو جالسة عليها بتجنب النهوض بسرعة حتى لا تزيد الدوخة وليصل الدم إلى الدماغ بسهولة.
6 - على الحامل إرتداء ملابس خفيفة وفضفاضة في فصل الصيف.
7- يجب على الحامل أن لا تقف طويلاً.
8- على الحامل علاج الأنيميا.
9- يجب على الحامل النوم على الجانب الأيسر، ليتجنبوا الضغط على الأوردة.

 

المصدر - هي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
5950c483414f2

المخاطر الصحية لنقص الفوسفور في الجسم

sunflower-seeds

خبيرة تكشف عن البذور القاتلة والمفيدة للإنسان ومناعته

7288

أعراض مرض مارسا

images-68

عادة يومية تعزز الحياة الصحية

2018_6_26_16_4_17_64

عناصر غذائية ضرورية لكثافة العظام

900x450_uploads,2021,10,06,6c06f44628

الإقلاع عن التدخين يزيد الوزن.. دراسة تفسر الأسباب

أخبار متعلقة
7305936-733687994

اسباب الأرق عند الحامل في الشهور الأخيرة

أسباب-الآم-الرقبة-بعد-البنج-النصفي

أسباب آلام الرقبة بعد التخدير النصفي

r6GNE

فوائد الرمان للحامل والجنين

images-2021-07-17T011742.473

فوائد صحية لتناول الذرة في الحمل

b2b9f2d564f79cf4737df3045a309e66

فوائد الخس للمرأة الحامل في الشهر السادس

ce3b282f92e44a9c55decc645fbd15887c6beefa

فوائد الدجاج للمرأة الحامل