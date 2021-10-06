الوكيل الإخباري - أسباب الدوخة عند الحامل، بعد حدوث الحمل، تبدأ بعض الأعراض في الظهور على الحامل، وتعد الدوخة أحد هذه التغيرات، وأحد الأعراض التي تدل على حدوث الحمل .
عدة نصائح لتخفيف الدوخة عند الحامل كما يلي:
1 - تناول وجبات صغيرة في أوقات منتظمة.
2 - متابعة السكر مع الطبيب في حال كانت الحامل مصابة بالسكري، وذلك بإتباع حمية لضبط مستوى السكر في الدم.
3 - التقليل من الملح في الطعام إذا كانت الحامل تعاني من إرتفاع في ضغط الدم.
4 - تناول الكثير من السوائل والماء إذا كانت الحامل تعاني من إنخفاض في ضغط الدم.
5 - إذا كانت الحامل نائمة أو جالسة عليها بتجنب النهوض بسرعة حتى لا تزيد الدوخة وليصل الدم إلى الدماغ بسهولة.
6 - على الحامل إرتداء ملابس خفيفة وفضفاضة في فصل الصيف.
7- يجب على الحامل أن لا تقف طويلاً.
8- على الحامل علاج الأنيميا.
9- يجب على الحامل النوم على الجانب الأيسر، ليتجنبوا الضغط على الأوردة.
المصدر - هي
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