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السبت، 07-05-2022 02:26 م

نصائح للتخلص من الأوردة العنكبوتية

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الوكيل الإخباري-أوردت مجلة “Woman” النمساوية أن الأوردة العنكبوتية “Spider Veins” عبارة عن أوردة متسعة تظهر تحت الجلد باللون الأزرق، مشيرة إلى أن هذه الأوردة الدقيقة المتشعبة تتخذ شكل خيوط الشبكة العنكبوتية وتظهر بالقرب من سطح الجلد، لذا يمكن رؤيتها بالعين.

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وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن الأوردة العنكبوتية تمثل في الأساس مشكلة جمالية، حيث إنها تُفسد جمال السيقان.

ويمكن إخفاء الأوردة العنكبوتية بواسطة مستحضرات التسمير الذاتي، حيث إنها تمنح بشرة الساق سُمرة خفيفة تداري المظهر السيء للأوردة العنكبوتية إلى حد ما. كما يمكن التخلص من الأوردة العنكبوتية من خلال حَقن الأوردة المتسعة بمادة تؤدي إلى ضمورها.


وتمثل الأوردة العنكبوتية مشكلة صحية أيضاً، حيث إنها قد تكون مؤشرات أولى للإصابة بقصور وريدي، وفي أسوأ الحالات قد تشير إلى نزيف ناجم عن الإصابة بدوالي وريدية. لذا ينبغي على أية حال استشارة الطبيب.

 

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