نصائح للحفاظ على صحة العيون

الوكيل الإخباري - تبدأ صحة العين بالطعام الموجود في طبقك، قد تساعد العناصر الغذائية مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية واللوتين والزنك والفيتامينات C و E في درء مشاكل الرؤية المرتبطة بالعمر مثل الضمور البقعي وإعتام عدسة العين، وحسب ما ذكره موقع webmd للحصول عليها، املأ طبقك بـالأطعمة التالية..



-الخضروات الورقية مثل السبانخ واللفت والكرنب.



-سمك السلمون والتونة والأسماك الزيتية الأخرى.



-البيض والمكسرات والفاصوليا ومصادر البروتين الأخرى غير اللحوم.



-البرتقال والحمضيات والعصائر الأخرى.

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يساعدك النظام الغذائي المتوازن أيضًا على الحفاظ على وزن صحي، وهذا يقلل من احتمالية الإصابة بالسمنة والأمراض ذات الصلة مثل مرض السكري من النوع الثاني ، وهو السبب الرئيسي للعمى لدى البالغين.



كما ينصح بالابتعاد عن التدخين فهو يجعلك أكثر عرضة للإصابة بإعتام عدسة العين ، وتلف العصب البصري ، والتنكس البقعي ، من بين العديد من المشاكل الطبية الأخرى. إذا حاولت التخلص من هذه العادة قبل أن تبدأ مرة أخرى فقط ، استمر في ذلك كلما حاولت الإقلاع عن التدخين أكثر ، زادت احتمالية نجاحك.



تساعد نظارات الشمس المناسبة على حماية عينيك من أشعة الشمس فوق البنفسجية، كما يزيد التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية من فرص الإصابة بإعتام عدسة العين والضمور البقعي.

قد يؤدي التحديق في شاشة الكمبيوتر أو الهاتف لفترة طويلة إلى"إجهاد العين،رؤية ضبابية، مشكلة في التركيز على مسافة،عيون جافة،الصداع،آلام الرقبة والظهر والكتف".

ولحماية عينيك:

تأكد من أن النظارات الطبية أو العدسات اللاصقة الخاصة بك محدثة وجيدة للنظر إلى شاشة الكمبيوتر.

إذا لم يختفي إجهاد عينك ، فتحدث إلى طبيبك حول نظارات الكمبيوتر.



حرك الشاشة بحيث تكون عيناك في نفس مستوى الجزء العلوي من الشاشة،و يتيح لك ذلك النظر إلى أسفل قليلاً على الشاشة.



حاول تجنب الوهج من النوافذ والأضواء، استخدم شاشة مضادة للوهج إذا لزم الأمر.



اختر كرسيًا مريحًا وداعمًا، ضعه بحيث تكون قدميك مسطحة على الأرض.



إذا كانت عيناك جافة ، رمش أكثر أو جرب استخدام الدموع الاصطناعية.



أرح عينيك كل 20 دقيقة، وانظر إلى مسافة 20 قدمًا لمدة 20 ثانية.



استيقظ كل ساعتين على الأقل وخذ استراحة لمدة 15 دقيقة.

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