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الخميس، 12-08-2021 03:06 م

نصائح للوقاية من صداع التوتر

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الوكيل الإخباري - صداع التوتر كثير الحدوث ويسبب كثيراً من الإزعاج والتعطل عن العمل المنتج، ولكن هذا لا يعني أن العالم يجب أن يتوقف عندما يشتد الألم. قد تساعد بعض المسكنات البسيطة والاعتناء بالصحة العامة على الوقاية من نوبات الصداع.

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1. حافظ على نمط الحياة الصحي
يمكن لنمط الحياة الصحي أن يساعد في أن ينعم الشخص بصحة عامة جيدة وفي الوقاية من صداع التوتر. وفيما يلي بعض النصائح العامة:

- تناول الأطعمة الصحية
- مارس التمارين الرياضية بانتظام
- احصل على النوم بشكلٍ كافٍ
- تجنب زيادة الكافيين في الجسم
- الإقلاع عن التدخين

 

2. تحكم في الضغط النفسي لديك
- حاول تبسيط حياتك
تجنب الأنشطة أو المهام الروتينية المزعجة؛ بدلاً من ذلك ابحث عن أشياء يمكنك حذفها من جدول أعمالك.
- خذ قسطًا من الراحة
إذا كنت تشعر بالإرهاق، فقد يساعد القليل من التمرينات الرياضية البطيئة أو المشي السريع في تجديد مستويات الطاقة لديك.
- تعديل سلوكك
فكر بطريقة إيجابية، ولا تفكر بطريقة أن هناك شيئًا مستحيلاً.
- تخلص من الأفكار السلبية
لا تقلق بشأن الأشياء التي لا يمكنك السيطرة عليها.

 

3. خفف من توتر العضلات
قد يؤدي توتر العضلات إلى الإصابة بصداع التوتر. ضع كمادات ساخنة أو باردة لتخفيف توتر عضلات العنق والكتف، ويمكنك استخدام زجاجة من الماء الساخن أو الاغتسال بماء دافئ أو كمّادة دافئة أو منشفة ساخنة، أو ضع كمّادة الثلج (ملفوفة في قطعة قماش) أو منشفة باردة على الجبهة بأكملها.

 

4. احرص على الراحة والاسترخاء
- استلقِ على ظهرك أو اجلس بشكل مريح.
- تخيل نفسك في مكان هادئ، أو ربما شاطئ أو غابة هادئة، وحافظ على هذا المشهد في عقلك.
- تنفس شهيقًا وزفيرًا ببطء وبعمق مدة 10 دقائق على الأقل.
- عند الانتهاء من ذلك، اجلس بهدوء مدة دقيقة أو دقيقتين.
- حاول ممارسة تمارين التنفس هذه أو أي شكل آخر من أشكال الاسترخاء يوميًا.

 

5. احتفظ بسجل عن نوبات الصداع
قد يساعدك سجل نوبات الصداع على تحديد ما الذي يسببه دوِّن متى يبدأ الصداع لديك والأنشطة التي تقوم بها والمدة التي يستغرقها الصداع وكل ما يخفف الألم وقد تساعدك المفكرة على اكتشاف أنماط العادات اليومية التي تساهم في الإصابة بصداع التوتر.

 

المصدر - صحتك 

 




 

 


 

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