نصائح مهمة لبشرة سليمة لكبار السن

الوكيل الإخباري - قالت خبيرة التجميل الألمانية بيرجيت هوبر إن البشرة تفقد نضارتها مع التقدم في العمر، ولذا تحتاج عناية خاصة للحفاظ على مظهرها الجميل.





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وأوضحت هوبر أن العناية السليمة بالبشرة في الكِبر تبدأ بالتنظيف الصحيح.

ولهذا الغرض ينبغي استخدام منتجات تنظيف ذات أس هيدروجيني حمضي؛ نظرا لأن البشرة في الكِبر تكون حساسة تجاه منتجات التنظيف القلوية مثل الصابون ورغوة التنظيف.

وبعد التنظيف ينبغي تطبيق كريم عناية نهاري غني بمواد مرطبة مثل حمض الهيالورونيك.





كما ينبغي أن يحتوي الكريم على مُعامل حماية من أشعة الشمس SPF عال لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.





وقبل الذهاب إلى الفراش ينبغي تنظيف البشرة جيدا من بقايا المكياج مع تطبيق كريم عناية ليلي يساعد البشرة على الاستشفاء والتجدد.

المصدر - العين الإخبارية

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