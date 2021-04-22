نصائح هامة لمن يرغب في التوقف عن التدخين بعد رمضان!

الوكيل الاخباري - يرغب الكثير من الأشخاص في التوقف عن التدخين. إلا أنهم قد لا يفعلون هذا خوفاً من زيادة أوزانهم. ويبدو أن ليس عليهم القلق في هذا الاتجاه، خصوصاً إذا غيّروا عاداتهم الغذائية.

اضافة اعلان



وفي هذه الحالة من المهم أن يبدأوا باستبدال المأكولات المصنّعة بأخرى طازجة ومحضّرة في المنزل. كذلك من المهم أن يتناولوا الأطعمة التي تحتوي على الفيتامين C لأن هذا يحد من رغبتهم في استهلاك النيكوتين.



وللغاية نفسها، من الضروري أن يتناولوا المكسّرات النيئة لأنها تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية، كما على الكثير من المعادن، وتساعد على الإحساس بالشبع.



وفي الحالة نفسها، ننصح أيضاً بتناول البقوليات مثل العدس والحمص والفاصولياء الحمراء. والسبب أنها تحتوي على الألياف وعلى السكريات المركّبة وتشكل طريقة طبيعية لكبح الشهية وتمنع انخفاض الطاقة الذي يترافق غالباً مع التوقف عن التدخين.



ومن أجل التوقف عن تدخين السجائر من دون زيادة الوزن، من المهم بالتأكيد ممارسة التمارين الرياضية مثل ركوب الدرّاجة الهوائية. فهذا يساعد على التخلص من التوتر الذي قد ينتج من التوقف عن التدخين.

لها