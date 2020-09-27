الإثنين 28-09-2020
الوكيل الاخباري

وزير التربية يوضح حول السياسة التعليميّة بالاردن

3 إصابات جديدة بكورونا في المفرق

قرار عاجل من وزير التربية والتعليم

إعلان قائمة القبول الموحد غدا

إجراءات حكومية هامة بسبب كورونا

الرزاز يوجه رسالة على الواتساب للوزراء

الرزاز يبحث آلية تنفيذ خدمة العلم

الكشف عن هوية المصابة الجديدة بكورونا في مأدبا

بدء العد التنازلي لانتهاء تقديم تظلمات دعم الخبز - رابط

مصدر للوكيل : التربية ما زالت تبحث مصير دوام طلبة المدارس




الأحد، 27-09-2020 11:44 ص

نصيحة هامة للسيطرة على نوبات القلق!

pic_137422


الوكيل الاخباري - يعاني المصابون باضطراب القلق من نوبات المشاعر المفاجئة المتعلقة بالخوف أو الرعب، والتي تصل إلى ذروتها خلال دقائق.

اضافة اعلان

وبحسب صحيفة "عاجل" السعودية، قال المعالج النفسي أسامة الجامع، إن المصابين باضطراب القلق يزداد قلقهم إذا كان يفكرون في أمور هي خارج تحكمه مثل صحة الآخرين.

 

وأوضح الجامع أن المصاب باضطراب القلق يزداد اطمئنانه عند التفكير في أمور تحت تحكمه مثل سلوكياته وقراراته واختياراته.


ووجه الجامع نصيحة للمصابين باضطراب القلق عند التعرض لهذه النوبات، تتمثل في كتابة ما يلاحظونه على الناس حولهم مثل كم عددهم وكم شخصا يرتدي نظارة ووصف ديكور المكان.

وشدد المعالج النفسي على أن تركيز الأشخاص المصابين بالقلق على أجسادهم والأعراض التي تظهر عليهم، يجعل الأمور تزداد سوءا، بينما إذا ركزوا على الأحداث حولهم يقل القلق.

وأتم الجامع "حاول أن تغرق نفسك بتفاصيل ما تشاهده حولك وتعدده وتكتبه، لتصرف ذهنك عن أعراضك الجسدية".

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
283568_51_1601274790

قائمة بأفضل العصائر لعلاج فقر الدم

2019_6_9_16_52_22_777

اكتشاف فائدة مذهلة لتناول عصير الطماطم

teaw

لا تغلي الماء جيدا .. الطريقة الصحيحة لعمل الشاي

20181028110836836

دراسة تكشف قائمة الأطعمة التي تعزز طول العمر

a828d0cfaa4d131d88c2436be82c1bcb

أطعمة تُحسن نشاط الغدة الدرقية .. تعرف عليها

101273416_7

بارقة أمل للحماية من الإصابة بمرض شائع!

أخبار متعلقة
20170921_1505969908-166331

آلام الظهر .. متى تكون مزمنة؟

42015514448

تحذيرات من حمل الهاتف في الجيب !

1456153406

تحذير خطير من الشامات الحمراء بالجسم

طريقة-عمل-صلصة-المكرونة-الحمراء-والبيضاء-وأنواع-أخرى

الطريقة الأكثر صحية لتحضير المعكرونة !

2020_9_2_18_0_47_929

فوائد مذهلة لـ البلح الأسود .. تعرف عليها

d-3-1024x750

كشف المنتجات المخصصة للحميات الغذائية!.. هل تساعد على التنحيف؟