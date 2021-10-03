نقص كريات الدم البيضاء: أسبابه وطرق زيادتها

الوكيل الإخباري - ماهي أعراض نقص كريات الدم البيضاء وكيف يمكن زيادتها، ويعد نقص كريات الدم البيضاء من مضاعفات بعض الأمراض الصحية، أو نتيجة لتناول بعض الأدوية، وقد لا يمكن معرفة ذلك، ولكن يمكن لتكرار الإصابة ببعض الأعراض أن ينذر بنقص كريات الدم البيضاء.

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أعراض نقص كريات الدم البيضاء:

1 - الإصابة بالأمراض الالتهابية.

2- تكرار الإصابة بالحمى.

3- زيادة التعرق بالجسم.

4- الشعور بالبرد بكثرة وحدوث قشعريرة.

أسباب نقص كريات الدم البيضاء:

1 - الإصابة بأمراض الفيروسات مثل نزلات البرد والإنفلونزا.

2 - الإصابة المسبقة بأمراض خلايا الدم ونخاع العظام.

3 - الإصابة بالأمراض السرطانية يسبب نقص في كريات الدم البيضاء.

4 - الأمراض المعدية تسبب نقص في كريات الدم البيضاء.

5 - الأمراض المناعية مثل التهاب المفاصل ومرض الساركويد من الأمراض التي - تسبب نقص في كريات الدم البيضاء.

6 - نقص كريات الدم البيضاء من مضاعفات سوء التغذية.

7 - أمراض الطحال تسبب نقص في كريات الدم البيضاء.

8- الاضطرابات الخلقية عند الولادة والإصابة ببعض الأمراض نتيجة ذلك يسبب نقص في كريات الدم البيضاء.

9- تناول بعض الأدوية الطبية يؤثر على عدد كريات الدم البيضاء.

طرق زيادة عدد كريات الدم البيضاء:

1- يصرف الطبيب المختص بعض الأدوية الطبية التي يمكن أن تساهم في تعويض كريات الدم البيضاء في حال الإصابة بأي مرض مزمن لا يرجى الشفاء منه، ويمكن التوقف بعض الوقت عن تناول الأدوية التي تسبب النقص.

2- يصف الطبيب المختص عقاقير طبية تحوي بروتينات تعزز إنتاج خلايا الدم البيضاء.

3- إتباع نظام غذائي صحي يعزز إنتاج كريات الدم البيضاء.

4- الاهتمام والعناية بأي جرح يتعرض له المريض حتى يزيد من نقص كريات الدم البيضاء.

5- الوقاية من الإصابة بأي أمراض من خلال الاهتمام بالنظافة الشخصية والعامة.

6- الراحة الكافية عند الإصابة بأي مرض حتى لا يسبب الإجهاد عبء على الجسم.

المصدر - هي