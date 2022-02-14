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الإثنين، 14-02-2022 03:49 م

نوبة الصرع أسبابها وأعراضها

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الوكيل الإخباري - عرّفت طبيبة الأعصاب الألمانية أنجيليكا غورتزن نوبة الصرع بأنها، مرض عصبي يحدث نتيجة اضطراب الإشارات الكهربائية في خلايا المخ، ويتميز هذا المرض بنوباته المتكررة.

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وحددت الطبيبة الألمانية أسباب الإصابة بنوبات الصرع بالعوامل الوراثية، التعرض لصدمة خطيرة في الدماغ، الأورام، حدوث مشاكل في الدماغ بسبب مرض سابق، بالإضافة للتعرض لصدمة خطيرة في الدماغ.

 

وقالت الطبيبة الألمانية، إنّ أعراض نوبة الصرع تتمثل بالسقوط، فقدان الوعي، نشوء رغاوي حول الفم، وتشنجات بالذراعين والساقين.

وأشارت إلى أنّ النوبة العادية تستمر لحوالي من 2-3 دقائق، ودعت لاستدعاء الإسعاف في حال استمرت النوبة لأكثر من 5 دقائق، مؤكدة إمكانية علاج الصرع من خلال مجموعة الأدوية المضادة له، أو بالجراحة في حالة النوبات الشديدة والمتكررة.

 

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