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الثلاثاء، 21-09-2021 09:59 ص

نوع من المكسرات يصنف رقم 1 في محاربة الالتهابات

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الوكيل الاخباري - تعتبر المكسرات من الوجبات الخفيفة والسريعة ذات الفوائد الكبيرة، حيث يتم تقديمها غالبا إلى جانب بعض المشروبات الساخنة والباردة وتقدم للضيوف.

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وتتميز المكسرات بأنها لذيذة وصحية ويمكن تناولها ببساطة أثناء التنقل والرحلات وخلال فترات العمل الشاق، حيث لا تحتاج إلى وقت لتحضيرها وسهلة الحمل.

وتقدم العديد من المكسرات فوائد غذائية كبيرة جدا بالإضافة إلى نكهتها الميزة، مثل الكاجو الذي له فوائد جيدة جدا على القلب والضغط، وتقدم بعض المكسرات فوائد مضادة للأكسدة التي لها خصائص مضادة للالتهابات.

 

حيث تساعد مضادات الأكسدة في حمايتنا من الإجهاد التأكسدي، وهو الأمر الذي يساهم بتدمير الخلايا ويؤجج الالتهاب.

أفضل المكسرات لمحاربة الالتهابات


سلط المقال المنشور في مجلة "Eat This, Not That" الأمريكية تحت عنوان (المكسرات رقم 1 لمحاربة الالتهاب)، الضوء على أحد المكسرات الشائعة جدا، حيث أكد الخبراء أنها تلعب دورا رئيسا في محاربة الالتهاب.


ونقلت المجلة عن خبيرة التغذية الأمريكية الشهيرة، تمار صموئيل (Tamar Samuels)، الحاصلة على عدة شهادات علمية في مجال الصحة والتغذية، المؤسسة والشريكة لمركز "Culina Health"، التي أكدت أن الجوز هو الخيار الأفضل عندما يتعلق الأمر بالتأثيرات المضادة للالتهاب.


وتعتبر ثمرة الجوز، بمثابة ثمرة قابلة للأكل تنتمي لإحدى أشجار من جنس الجوزيات، خاصة الجوز الفارسي الجوز الملكي، لكن ثمرتها الجافة تصنف كمكسرات.


مركب سحري في الجوز يقدم فوائد رائعة

وبحسب الخبيرة صموئيل: "ما يميز الجوز عن باقي المكسرات أنه يحتوي على أعلى نسبة ALA (حمض ألفا لينولينيك)، وهو من أصناف أحماض أوميغا 3 الدهنية، ولهذا المركب تأثيرات قوية جدا مضادة للالتهابات".

بالإضافة إلى ذلك، توضح الخبيرة أن "الجوز هو أيضا مصدر غني جدا بالفيتامينات المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، بما في ذلك فيتامين هـ والمغذيات النباتية الأخرى مثل الأحماض الفينولية والعفص والفلافونويدات".


دراسة جديدة تؤكد حقيقية ذهبية


سلطت الخبيرة الضوء على دراسة جديدة تؤكد أقولها، حيث لا توجد الكثير من الدراسات حول علاقة الجوز بمحاربة الالتهاب.


ووجدت دراسة حديثة منشورة في مجلة "sciencedirect" أن "تناول الجوز يوميا يقلل من تركيزات العديد من المؤشرات الحيوية الالتهابية".


الجوز مفيد جدا مع بعض الأطعمة


نوهت الخبيرة إلى أن مزج الجوز مع اللوز والكرز المجفف وقطع صغيرة من الشكولاتة الداكنة (بنسبة 72% من الكاكاو) في كيس صغير وتناوله عند الشعور بالجوع ينتج جرعة رائعة من مضادات الالتهاب.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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