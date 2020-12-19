هذه الأسباب ستدفعك لتناول بذور الكتان والعسل على الريق يومياً

الوكيل الإخباري _ يعد الكتان من البذور المفيدة والتي تحتوي على فوائد عديدة قد يجهلها الكثير من الاشخاص ، كما يُنصح بتناول مشروب الكتان والعسل ثلاث مرات خلال الأسبوع، للحصول على فوائده العديدة على جسم الإنسان، وابرز فوائد هذا المشروب :
1- يسهل خليط بذور الكتان مع العسل عملية الهضم؛ نظراً لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف.
2- يعالج أمراض القلب والشرايين.
3- يذيب الدهون والشحوم في منطقة البطن والأرداف.
4- يخفّض نسبة الكولسترول الضار في الدم.
5- يؤخر ظهور علامات تقدم السن والشيخوخة.
6- يوقف نمو الخلايا الخبيثة، والأورام السرطانية في الجسم.
7- يعالج السمنة بشكلٍ فعّال، فهو يكبح الشهيّة، ويعطي الإنسان شعوراً
بالشبع.
8- يقوّي جهاز المناعة في الجسم، ويحفّزه على مهاجمة الأجسام الغريبة.
9- يعالج آلام الظهر والمفاصل والروماتيزم.
المصدر : الإمارات نيوز