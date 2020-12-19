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السبت، 19-12-2020 03:33 م

هذه الأسباب ستدفعك لتناول بذور الكتان والعسل على الريق يومياً

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الوكيل الإخباري _  يعد الكتان من البذور المفيدة والتي تحتوي على فوائد عديدة قد يجهلها الكثير من الاشخاص ، كما يُنصح بتناول مشروب الكتان والعسل ثلاث مرات خلال الأسبوع، للحصول على فوائده العديدة على جسم الإنسان، وابرز فوائد هذا  المشروب : 

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1- يسهل خليط بذور الكتان مع العسل عملية الهضم؛ نظراً لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف.

2- يعالج أمراض القلب والشرايين.


3- يذيب الدهون والشحوم في منطقة البطن والأرداف.

 

4- يخفّض نسبة الكولسترول الضار في الدم.

 

5- يؤخر ظهور علامات تقدم السن والشيخوخة.

 

6- يوقف نمو الخلايا الخبيثة، والأورام السرطانية في الجسم.

 

7- يعالج السمنة بشكلٍ فعّال، فهو يكبح الشهيّة، ويعطي الإنسان شعوراً

بالشبع.

 

8- يقوّي جهاز المناعة في الجسم، ويحفّزه على مهاجمة الأجسام الغريبة.

 

9- يعالج آلام الظهر والمفاصل والروماتيزم.

 

المصدر : الإمارات نيوز 



 




 

 


 

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