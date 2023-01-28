السبت 28-01-2023
الوكيل الاخباري

صناعة الأردن: السوق السعودية فرصة كبيرة للصناعات الأردنية

شركة توزيع كهرباء الطفيلة تتبرع بـ 27 شاشة للمستشفى الحكومي

صور - إصابة سائق ونفوق أغنام بحادث تدهور "ديانا" في البيادر

سلطة وادي الأردن: التخزين الكلي في السدود يبلغ 79.8 مليون م3

صورة وفيديو - منفذ عملية إطلاق النار على إسرائيليين من بلدة سلوان وعمره 13 عامًا

تحذير من الأمن السيبراني بشأن بيانات الدخول مواقع التواصل

وكلاء السياحة: 85 ألف معتمر أردني خلال الـ6 أشهر الماضية

حماية المستهلك تطالب بتغليظ العقوبات على باعة المواد منتهية الصلاحية

العثور على جثتي شقيقين في بصيرا.. والأمن يحقق

الحكومة تؤكد أهمية مواجهة مخاطر الاستخدام السلبي لوسائل التواصل

السبت، 28-01-2023 01:58 م

هل الإفراط في القهوة يسبب ظهور حب الشباب؟

1648727241803159100


الوكيل الإخباري- الإكثار في شرب القهوة بشكل خاص، والكافيين عامة، قد يؤدي إلى حالات مرضية غير مرغوب فيها، فعلى الرغم من فوائد القهوة إلا أن الإفراط فيها، وشرب أكثر من فجانين يوميًا قد يؤثر سلبًا على الجلد وصحته.

نستعرض في السطور التالية، أضرار الإفراط في تناول القهوة على صحة البشرة، وفقًا لما ذكره موقع "Food.ndtv".

كيف يسبب الكافيين حب الشباب؟

اضافة اعلان

 

 - القهوة تزيد مستويات التوتر


القهوة تحتوي على نسب هائلة من الكافيين، الذي له تأثير مباشر على هرمون الكورتيزول الذي يسبب الإجهاد، مما يؤثر بشكل قوي على مستويات التوتر، مما يسفر عن إنتاج دهون بشكل زائد على البشرة، وتسبب في انسداد مساماتها، وتظهر حبوب الشباب.


- القهوة بالحليب تسبب ظهور حب الشباب


الحليب عند خلطه مع القهوة، ينشط حمض اللاكتيك الذي له تأثير قوي على الجلد، ويتسبب في ظهور حب الشباب، ويزيد من إفراز الدهون تحت الجلد، مما يعمل على زيادة فرص الإصابة بحب الشباب.

- سكر القهوة يتسبب في ظهور حب الشباب


عند وضع كميات كبيرة من السكر مع القهوة، يتسبب ذلك في رفع مستويات الأنسولين في الجسم، الذي ينتج عنه انسداد في مسامات البشرة والجلد، الذي يترتب عليه في النهاية تكوين دهون تحت الجلد، وظهور حبوب الشباب على البشرة، لذا يُنصح باستخدام كميات معقولة من القهوة والكفايين للحفاظ على بشرة أكثر نضارة وحيوية.


- القهوة تسبب اضطرابات النوم وبدورها الذي حب شباب


القهوة تعمل على تعطيل دورة النوم، وقد يصل الأمر إلى الأرق والشعور بالإجهاد بشكل عام في الجسم، فعند عدم حصول الجسم على القدر الكافي من النوم، يتسبب ذلك في اضطرابات في الجلد، التي تؤدي لظهور حب الشباب.

 

الكونسلتو الطبي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
8cc5b1adfc

عارض يظهر بوضوح في الصباح يشير إلى هشاشة العظام

tbl_articles_article_24238_9913fdd6273-60f1-4212-ac90-dcf7ad90e0ab

طبيب يحذر من خطورة المضادات الحيوية على الأطفال حديثي الولادة

2015_5_19_14_43_3_488

الى ماذا ينذر فقدان الشهية ؟

2020_7_26_11_28_28_635

ما تأثير تناول العنب على صحتك؟

tbl_articles_article_24206_62756a35549-6562-49df-aff4-93b1ffa35a3e

ما تأثير شرب زيت السمسم قبل النوم ؟

tbl_articles_article_33103_6725460150a-b23b-4aa6-8726-ae8a9ef8b399

ما علاقة الانفلونزا بمرض الزهايمر؟

أخبار متعلقة
2020_6_22_12_21_31_379

دراسة : القهوة تخفّف عبء السكري على الكبد

91976

6 فوائد لتناول التفاح

images-346

ماذا يحدث عند تأخير وجبة الإفطار إلى الساعة 11 صباحاً؟

tbl_articles_article_18696_385e6a96068-4ac5-4c2d-8d8e-fc8cc42da9af

اضرار تناول الدجاج المقلي على الصحة

متى_يشرب_الطفل_العصير

فوائد واضرار شرب العصائر يومياً للأطفال

tbl_articles_article_24286_366219283e-c644-4813-9796-b910ed3ee681

4 فيتامينات قد تساهم في زيادة طول الجسم