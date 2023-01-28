هل الإفراط في القهوة يسبب ظهور حب الشباب؟

الوكيل الإخباري- الإكثار في شرب القهوة بشكل خاص، والكافيين عامة، قد يؤدي إلى حالات مرضية غير مرغوب فيها، فعلى الرغم من فوائد القهوة إلا أن الإفراط فيها، وشرب أكثر من فجانين يوميًا قد يؤثر سلبًا على الجلد وصحته.



نستعرض في السطور التالية، أضرار الإفراط في تناول القهوة على صحة البشرة، وفقًا لما ذكره موقع "Food.ndtv".



كيف يسبب الكافيين حب الشباب؟

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- القهوة تزيد مستويات التوتر



القهوة تحتوي على نسب هائلة من الكافيين، الذي له تأثير مباشر على هرمون الكورتيزول الذي يسبب الإجهاد، مما يؤثر بشكل قوي على مستويات التوتر، مما يسفر عن إنتاج دهون بشكل زائد على البشرة، وتسبب في انسداد مساماتها، وتظهر حبوب الشباب.







- القهوة بالحليب تسبب ظهور حب الشباب



الحليب عند خلطه مع القهوة، ينشط حمض اللاكتيك الذي له تأثير قوي على الجلد، ويتسبب في ظهور حب الشباب، ويزيد من إفراز الدهون تحت الجلد، مما يعمل على زيادة فرص الإصابة بحب الشباب.



- سكر القهوة يتسبب في ظهور حب الشباب



عند وضع كميات كبيرة من السكر مع القهوة، يتسبب ذلك في رفع مستويات الأنسولين في الجسم، الذي ينتج عنه انسداد في مسامات البشرة والجلد، الذي يترتب عليه في النهاية تكوين دهون تحت الجلد، وظهور حبوب الشباب على البشرة، لذا يُنصح باستخدام كميات معقولة من القهوة والكفايين للحفاظ على بشرة أكثر نضارة وحيوية.





- القهوة تسبب اضطرابات النوم وبدورها الذي حب شباب



القهوة تعمل على تعطيل دورة النوم، وقد يصل الأمر إلى الأرق والشعور بالإجهاد بشكل عام في الجسم، فعند عدم حصول الجسم على القدر الكافي من النوم، يتسبب ذلك في اضطرابات في الجلد، التي تؤدي لظهور حب الشباب.

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