هل التهاب الجيوب الأنفية يؤثر على المعدة؟

الوكيل الإخباري - التهاب الجيوب الأنفية من المشكلات التي تقابل العديد من الأشخاص، مما يتسبب في التأثير سلبًا على كافة وظائف الجسم بما في ذلك المعدة، ومن ثم يتطلب ذلك المتابعة الدورية مع الطبيب المختص للحد من أي مضاعفات صحية.



أكدت نتائج بعض الدراسات، أن التهاب الجيوب الأنفية يؤثر بشكل كبير على المعدة، وذلك من خلال بعض الطرق من بينها:

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1- التنقيط الأنفي الخلفي

عادًة ما يحدث التنقيط الأنفي الخلفي عندما ينزل المخاط من الأنف إلى الجزء الخلفي من الحلق، مما قد يؤدي إلى الغثيان أو القيء، وبالتالي يجب الحرص على علاج التنقيط الأنفي الخلفي تحت إشراف الطبيب المختص.



2- التهاب المعدة

يمكن أن يُسبب التهاب الجيوب الأنفية التهاب المعدة، مما قد يؤدي إلى ظهور بعض الأعراض، مثل عسر الهضم، ألم المعدة، الغثيان، القيء، لذلك يجب الحرص على علاجها وتجنب تركها دون علاج.



3- تناول بعض الأدوية

قد يتسبب تناول بعض الأدوية المستخدمة لعلاج التهاب الجيوب الأنفية، مثل المضادات الحيوية، في ظهور بعض الأعراض الجانبية في المعدة، بما في ذلك عسر الهضم، الإسهال، الغثيان، القيء.

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