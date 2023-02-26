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الأحد، 26-02-2023 01:25 م

هل الشعور بحكة الجلد بعد جلسات الليزر يستدعي القلق؟

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الوكيل الإخباري- يعتبر الليزر من أحدث التقنيات للتخلص من الشعر الزائد بالجسم للنساء، والتي لقت رواجًا واسعًا للحصول على بشرة أكثر نعومة.

تشعر بعض النساء بحكة الجلد بعد جلسات الليزر لإزالة الشعر، لكن هل يعد هذا الشعور أمرًا طبيعيًا أم يستدعي القلق؟

قالت الدكتورة علا جلال الدين، استشاري الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر في مصر ، إن الشعور بالحكة في الجلد بعد إزالة الشعر بالليزر من الآثار الجانبية المتوقع حدوثها، لافتة إلى أن هذه الحكة قد تختفي بعد أيام قليلة من جلسة الليزر.

وقدمت استشاري الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، عدة نصائح للتغلب على الحكة بعد إجراء جلسة الليزر للتخلص من الشعر، وهي:

1- عمل كمادات باردة على المنطقة التي تم عمل الليزر عليها، لتخفيف حدة الحكة وتورم الجلد بعد الليزر.

2- استخدام كريمات للترطيب لتخفيف تهيج وإحمرار الجلد وتهدئة الحكة، بشرط أن تكون تحت إشراف الطبيب المتخصص، لأن كل بشرة تختلف عن الآخرى.

3- الابتعاد عن التعرض للشمس بعد إجراء الليزر، مع ضرورة وضح كريمات واقي الشمس "صن بلوك" عند الخروج في النهار، بحسب تعليمات الطبيب.

4- الابتعاد عن وضع العطور على الجلد بعد الليزر.

5- تجنب وضع مستحضرات التجميل لعدم تهيج الجلد وتغيير لون البشرة.


أعراض تستدعي القلق بعد جلسات الليزر

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وأكدت جلال الدين، أن هناك عدة أعراض لابد من زيارة الطبيب فور ظهورها، مشيرة إلى أن هذه الحالات هي:

1- تورم الجلد بشكل مبالغ ومثير.

2- الشعور بألم شديد مكان إزالة الشعر بالليزر.

3- خروج صديد من الجلد أو علامات تدل على التعرض لعدوى.


4- ظهور تصبغات جلدية مكان إزالة الشعر بالليزر.

 

الكونسلتو الطبي

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