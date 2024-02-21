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الأربعاء، 21-02-2024 02:32 م

هل الكمون آمن للحامل؟

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الوكيل الإخباري - تخشى بعض النساء الحوامل من تناول الكمون اعتقادًا منهن أنه يؤثر سلبًا على صحة الأم والجنين، على الرغم من أنه يحتوي على كمية كبيرة من العناصر الغذائية المتعددة، ولكن يجب الحرص على تناوله بكميات مناسبة.

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هل الكمون ضار على الحامل؟
أكدت بعض الدراسات، أن الإفراط في تناول الكمون خلال فترة الحمل قد يتسبب في بعض الأضرار الصحية من بينها:
- زيادة فرص الإجهاض.
- الولادة المبكرة.
- تحفيز انقباضات الرحم.
- زيادة أعراض الحساسية.
- حرقة المعدة.
- زيادة خطر النزيف.
- التداخل مع بعض الأدوية.

 

الكونسلتو 

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