هل تتحول القرحة إلى سرطان؟

الوكيل الإخباري-يشعر البعض بالقلق والخوف من إمكانية تحول قرحة المعدة إلى سرطان يستلزم العلاج الفوري، فهل بالفعل من الممكن أن يحدث ذلك؟



تعتبر قرحة المعدة بمثابة التهاب حاد ينمو على جدران المعدة عندما يتوقف خط حماية المعدة عاجزًا عن العمل، حسبما نشر موقع

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متى تتحول القرحة لسرطان؟



عادة ما تحدث قرحة المعدة نتيجة ظهور بكتيريا الملوية البوابية المعروفة باسم "جرثومة المعدة"، وفي حال ظلت القرحة مفتوحة، فإنها تتعرض للعدوى بسهولة، ما يسبب طفرات في الحمض النووي وتلف الخلايا الموجودة على جدار المعدة.



من الممكن أن يؤدي استمرار الالتهاب بالمعدة فترة طويلة إلى الالتهاب المزمن، ومن ثم حدوث قرح في المعدة وسرطان، ويحدث ذلك عندما تتحول أنسجة المعدة إلى أنسجة ليفية بشكل طبيعي، وهذا التحول واحدًا من الأعراض الأولى لسرطان المعدة.



عوامل تسبب تحول القرحة لسرطان



هناك بعض العوامل التي تساهم في تحول القرحة إلى سرطان في المعدة، وتشمل التدخين أو مضغ التبغ وشرب الكحوليات، إلى جانب زيادة حموضة المعدة.

يؤدي الأسبرين والأدوية المضادة للالتهابات إلى قلة قدرة المعدة على إنتاج مادة هلامية تحميها، ومن ثم يزداد الحمض بها، ويقل تدفق الدم إليها، وتنخفض قدرة الجسم على إصلاح الخلايا، وكل هذه العوامل تساهم في تطور سرطان المعدة.



كيف تحمي نفسك؟

للوقاية من تحول قرحة المعدة إلى سرطان، فلا بد من علاج القرحة في أقرب وقت ممكن منعًا لتطورها، وذلك بعد استشارة الطبيب المختص، إلى جانب تناول العلاجات المناسبة للتخلص من جرثومة المعدة.





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