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السبت، 17-06-2023 03:53 م

هل تشعر بالحر أكثر من غيرك؟.. 5 أسباب شائعة

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الوكيل الإخباري- قد يشعر البعض بارتفاع درجة حرارة الطقس بشكل لا يمكن تحمله مقارنة بمن حولهم الذين يمكنهم التكيف مع ذلك بصورة ما.

نستعرض في السطور التالية أسباب الشعور بالحر بشكل أكبر من الطبيعي، حسبما نشر موقع "Health line".

لماذا تشعر بالحر الزائد؟

1- الضغط العصبي والتوتر

يمكن أن يكون الشعور بالحرارة والتعرق بشكل غير عادي علامة على أن الشخص يعاني من القلق أو الضغط الشديد.

يلعب الجهاز العصبي السمبثاوي دورًا في مدى الاستجابة الجسدية للتوتر العاطفي، ومن ثم قد يلاحظ الشخص زيادة سرعة ضربات القلب والتنفس وزيادة درجة حرارة الجسم والتعرق.

2- مشكلات الغدة الدرقية

يؤدي فرط نشاط الغدة الدرقية إلى زيادة معدل التمثيل الغذائي، ومن ثم يزداد الشعور بالحرارة بشكل غير عادي، بالإضافة إلى التعرق المفرط.

تشمل الأعراض الأخرى لفرط نشاط الغدة الدرقية ما يلي:

-سرعة ضربات القلب.

- زيادة الشهية.

- العصبية أو القلق.

- رعشة في اليد وتعب.

- تغيرات في الشعر.

- مشكلة في النوم.

3- تناول أطعمة معينة

تؤدي بعض الأطعمة والمشروبات الشائعة إلى رفع درجة حرارة الجسم، ومنها تناول الطعام الحار والكافيين، لأنها ترفع معدل ضربات القلب، فيصبح الجسم ساخنًا ومتعرقًا.

وتحتوي الأطعمة الحارة أيضًا على الفلفل الحار، الذي يحتوي على مادة الكابسيسين، وهي مادة كيميائية طبيعية ترفع درجة حرارة الجسم وتسبب التعرق.

4- الإصابة بالسكري

يعد الأشخاص المصابون بالسكري سواء من النوع الأول أو الثاني أكثر حساسية للحرارة من غيرهم.

يصاب مرضى السكري أيضًا بالجفاف بسهولة، مما قد يؤدي إلى تفاقم تأثير الحرارة ورفع مستويات السكر في الدم.

تشمل الأعراض الأخرى لمرض السكري ما يلي:

- زيادة العطش.

- زيادة التبول.

- الشعور بالتعب والدوخة.

- ضعف التئام الجروح.

- عدم وضوح الرؤية.

5- العمر

يشعر كبار السن بالحرارة بشكل مختلف عن البالغين الأصغر سنًا، فإذا كان عمر الشخص حوالي 65 عامًا أو أكثر، فقد لا يتكيف جسمه مع تغيرات درجة الحرارة بالسرعة التي كان عليها من قبل.

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الكونسلتو الطبي

 




 

 


 

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