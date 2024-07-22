الإثنين 22-07-2024
الوكيل الاخباري
 

إصابتان بحادث سير في العقبة

عمليتان للقسام في مخيم البريج ورفح

الدفاع المدني: التعامل مع 1510 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

كم بلغ سعر ليرة الذهب في الأردن اليوم ؟

اعتصام أمام التعليم العالي بسبب الغاء منح دراسية في الجزائر والوزارة توضح

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 163 منذ 7 أكتوبر

تسليم مساكن مجهزة بالكامل لـ 13 أسرة بجرش ضمن المبادرة الملكية لإسكان الأسر العفيفة

الإمارات.. إدانة 57 متهما بنغاليا في "قضية التجمهر"

إطلاق مشروع "أرضي" لتعزيز مهارات الباحثين عن العمل في القطاع الزراعي

الإثنين، 22-07-2024 12:19 م

هل عليك حقا الانتظار 30 دقيقة للسباحة بعد تناول الطعام؟

tbl_articles_article_28743_624d61c1777-2e02-4d74-8a8a-abdb0885bb8b


الوكيل الإخباري- تقول الأسطورة الشائعة إنه من غير الآمن السباحة بعد تناول الطعام ما لم ينتظر الشخص فترة زمنية محددة لا تقل عن 30 دقيقة، لأن الطعام سيجعل السباح غير قادر على البقاء فوق الماء.

اضافة اعلان


وينبع هذا التحذير القديم من القلق من أن الناس قد يغرقون أو يعانون من تشنجات بسبب تحويل الدم إلى الجهاز الهضمي بدلاً من العضلات.


ومع ذلك، يقول الأطباء إنه في معظم الحالات، ليس هناك حاجة للانتظار لمدة 30 دقيقة على الأقل بعد تناول الطعام للذهاب للسباحة.


ويوضح الدكتور ماثيو بادجيت من "كليفلاند كلينيك": "في الواقع، ما يزال لدى الناس الكثير من الدم يتدفق إلى عضلاتهم بعد تناول الطعام"، مشيراً إلى أنه كان سباحاً سابقاً في المدرسة الثانوية، وكان يأكل حبتين من الموز ويشرب بعض الماء قبل المشاركة في السباق.


وأضاف أن القلق بشأن مضاعفات السباحة بعد الأكل ليس له أي داع، قائلاً إنه "من المهم أن تروي عطشك قبل السباحة، خاصة في الأيام المشمسة. لا يدرك الناس في كثير من الأحيان أنهم معرضون للإصابة بالجفاف، ما قد يؤدي إلى تشنجات العضلات. إننا نتعرق عندما نكون في الماء، لكننا لا نقدر فقدان الماء".


وبحسب مؤسسة "مايو كلينك"، فإن السباحة بعد تناول الطعام قد تؤدي إلى الإصابة ببعض تقلصات المعدة أو تشنج العضلات، لكن هذا ليس أمراً خطيراً.

 

ولذلك، على الرغم من أن الذهاب للسباحة ببطن ممتلئة قد لا يكون الأمر الأكثر راحة، إلا أنه يمكنك الاستمتاع بالسباحة مباشرة بعد تناول الطعام.


لكن الأشخاص الذين يخططون للسباحة أو ممارسة التمارين الرياضية قد يرغبون في ترك طعامهم يهضم لتجنب التشنجات، تماماً كما يفعل المتسابقون قبل الركض.


وجميع هذه العوامل يمكن أن تسبب مشاكل عند التعامل مع التيارات القوية أو المد والجزر المحيطية على الشاطئ.


RT



 




 

 


 

إقرأ ايضا
وصفة-فلافل-أردنية

بالرغم من مذاقه الشهي .. 3 فئات من الضرر عليها تناول الفلافل

علاج-فرط-التعرق2

نصائح للسيطرة على فرط التعرق

20247218954505GE

نقص فيتامين سي يزيد الوزن

77

"عادة" خلال الأكل تهدد بخطر الوفاة بالقلب

202472044344797I

بخّاخ الأنف يوفر وقاية من البرد والإنفلونزا

20247208535340ZO

دراسة تنصح بتناول الزيوت النباتية بدل الزبدة

أخبار متعلقة
17983725611711982535

منها الموز والأرز .. 5 أطعمة احذر تناولها مع شرب الماء

12-فائدة-صحية-لشرب-الماء-الدافئ-على-الريق-وقبل-النوم-1626414905608_large

أهمية شرب الماء في الصباح

888

اختبار بسيط على الجلد سيخبرك.. هل تشرب كمية كافية من الماء؟

202472615591EY

لماذا تناول الطعام قبل النوم فكرة سيئة؟

فوائد-عسل-النحل-على-الريق

شمع العسل يطيل عمر الأطعمة

alalam_635871797181418947_25f_4x3

أخصائية تغذية تبدد أسطورة ضرر تناول الطعام مساء