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السبت، 13-02-2021 11:54 ص

هل لقاح كورونا آمن لمرضى السرطان؟.. خبراء يجيبون

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الوكيل الاخباري - مع شروع العديد من دول العالم في تطعيم مواطنيها باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، يُثار تساؤل حول مدى سلامة هذه اللقاحات لأصحاب الأمراض المزمنة والخطيرة مثل مرضى السرطان .

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الدكتورة لورا ماكاروف، النائب الأول لرئيس جمعية السرطان الأمريكية للوقاية والاكتشاف المبكر للسرطان، أجابت على هذا التساؤل بقولها إن: سلامة اللقاح، تختلف حسب حالة كل مريض مصاب بالسرطان، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأشارت إلى أن لقاح كورونا آمن بالتأكيد للأشخاص المصابين بالسرطان، إلا أنها اعتبرت أنه من المهم أن يستشير المرضى مقدمي الرعاية الصحية لتحديد الوقت المناسب للحصول على اللقاح.


وأوضحت أن كافة التوجيهات التي تقدمها جمعية السرطان الأمريكية ومجموعات الأورام الرائدة الأخرى، هي أن التطعيم ضد فيروس كورونا موصى به للمرضى الذين يخضعون للعلاج النشط.

 

من جانبه، قال الدكتور بريان كوفمان، كبير المسؤولين الطبيين في جمعية "CLL Society"، وهي مجموعة تمثل مرضى سرطان الدم الليمفاوي المزمن، إن الفوائد المحتملة للقاح تفوق بكثير مخاطره.


وأوضح أن هناك نقصا في بيانات السلامة على وجه التحديد بما يخص مرضى سرطان الدم الليمفاوي المزمن CLL)، لكنه توقع أن يكون "التطعيم آمنا".


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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