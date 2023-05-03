هل يمكن استعمال الشامبو لغسل الجسم؟

الوكيل الإخباري- يتجه البعض إلى استعمال الشامبو لغسل الجسم باعتباره من المنتجات التي تساعد على التنظيف وترك رائحة عطرة.



من المعروف أن غسول الجسم وبعض أنواع الصابون المرطب تم تصميمها خصيصًا للاستحمام، فماذا يمكن أن يحدث عند استبدالها بالشامبو؟



الشامبو لغسل الجسم

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يحتوي الشامبو عادةً على مكونات تشبه المنظفات، بحيث تعمل على تفتيت الزيوت والأوساخ، ثم يتم شطفها، حسبما نشر موقع "Skin Care".



ويحتوي غسول الجسم عادة على مكونات تنظيف مماثلة للشامبو ، لكن التركيبات يمكن أن تختلف قليلاً.



من المحتمل أن يؤدي استعمال القليل من الشامبو كغسول للجسم مرة واحدة كل فترة إلى حدوث مشكلات بسيطة تؤثر على صحة الجلد.



تأثير الشامبو على الجلد

هناك بعض الأسباب التي قد تدفع إلى تجنب استخدام الشامبو كبديل لغسول الجسم، وتشمل ما يلي:



- غير مناسب للجلد

الشامبو مصمم لتنظيف فروة الرأس والشعر، مما يعني أنه قاسي على الجسم، لأن فروة الرأس تحتوي على كمية أكبر من الدهون، وبالتالي يمكنها جذب الأوساخ والتراكمات أكثر من بقية الجسم.



وغالبًا ما يتم تركيب الشامبو بمكونات مثل الكبريتات ، والتي يمكن أن تزيل الدهون والأوساخ، ولكن يمكنها أيضًا التخلص من الزيوت الطبيعية التي تحافظ على صحة فروة الرأس والشعر.



- تهيج البشرة

غالبًا ما يضاف إلى الشامبو العطور والزيوت الأساسية التي تهيج البشرة، خاصة إذا كانت حساسة، حيث يمكن أن يسبب غسل الجسم بالشامبو الاحمرار والحكة والطفح الجلدي.



-جفاف الجلد

معظم أنواع الشامبو تحتوي على مواد تنظف وتزيل الزيت والأوساخ من الشعر، ولكنها يمكن أيضًا أن تزيل الزيوت الطبيعية التي تحافظ على صحة البشرة.

إذا كانت بشرتك جافة، فإن غسل الجسم بالشامبو يمكن أن يسبب الحكة وتقشير الجلد.



الكونسلتو الطبي

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