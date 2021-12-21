هل يمكن التبرع بالدم بعد تلقي لقاح كورونا؟

الوكيل الاخباري - يسأل الكثير من الذين حصلوا على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، عن العلاقة بين تلقي اللقاح والتبرع بالدم.

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وزارة الصحة السعودية، أكدت في ردها على سؤال مشابه بأنه لا توجد دراسات علمية تحدد الوقت الزمني بين التطعيم بلقاح كورونا والتبرع بالدم، بحسب ما نقلت صحيفة "سبق" السعودية.



وأوضحت الوزارة "أنه بشكل عام، وبما أنه فيروس غير حي، فيمكن التبرع بالدم قبل التطعيم أو بعده، إذا كان الشخص مستعدًا صحيًّا لذلك، ولا يوجد ما يمنع من التبرع".



وأشارت الوزارة إلى أن "التحصين وسيلة بسيطة وآمنة وفعالة للحماية من الأمراض؛ حيث يدفع الجسم لمقاومة عدوى معينة، وتقوية جهاز المناعة، من خلال تدريب جهاز المناعة على تكوين أجسام مضادة".



وتسعى السلطات الصحية في الدول لتلقيح أكبر عدد ممكن من السكان، في محاولة جادة للسيطرة على الفيروس الذي أنهك العالم خلال السنتين الماضيتين، وتسبب في إصابة ووفاة الملايين من البشر.

المصدر : سبوتنك