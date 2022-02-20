وجبة بسيطة وخفيفة تساعدك على النوم

الوكيل الإخباري - يحتاج البالغون في المتوسط من 7 إلى 9 ساعات نوم، الأطفال من 9 إلى 13 ساعة، والرضع إلى 12 إلى 17 ساعة من النوم يومياً، ويجد المصابون بالأرق صعوبة في النوم بانتظام، ويمكنهم الاستيقاظ عدة مرات من النوم ليلاً.



ويقول الخبراء إن الموز مليء بالمغنيسيوم، والبوتاسيوم، ما يساعد العقل على الاسترخاء وكذلك العضلات، وتناول الموز قبل وقت قصير من الذهاب إلى الفراش يحفز إنتاج الهرمونات الرئيسية المهدئة للدماغ وإنتاج الطاقة المهدئة.



وتقول جمعية النوم الخيرية البريطانية: "من المعروف أن بعض الأطعمة تعمل على تهدئة المخ وتساعد على تعزيز النوم، لذا فإن تناول أطعمة مناسبة في المساء هو بالتأكيد جزء من الوصفة لنوم سعيد".



وتقول المؤسسة: "يعتبر الموز مصدراً ممتازاً للمغنيسيوم والبوتاسيوم اللذان يساعدان على استرخاء العضلات المرهقة، ما يجعله وجبة خفيفة مثالية قبل النوم. كما يحتوي الموز على مادة التربتوفان المهمة لتحفيز إنتاج هرمونات تهدئة الدماغ الرئيسية، وتناول الموز كاملاً أو على شكل عصير يساعد على النوم" حسب إكسبريس البريطانية.

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