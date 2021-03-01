وصفة منزلية لإنقاص الوزن في عطلة نهاية الأسبوع

الوكيل الاخباري - تحتاج عملية إنقاص الوزن إلى اتباع بعض القواعد الأساسية وأبرزها التوقف عن تناول الأطعمة التي تحتوي على الدسم والدهون الضارّة والسكريات الاصطناعية، ومنها أيضاً الحرص على شرب كمية وافرة من الماء يومياً وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

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ومن أجل خسارة الوزن في عطلة نهاية الأسبوع، من المفيد أن يُضاف إلى هذه القواعد أيضاً مخفوق يُسرّع عملية حرق الدهون وتنظيف الجسم من السموم والبقايا الضارّة.

ويحتاج تحضير هذا المخفوق الى هذه المكونات: نصف كوب من بذور الكينوا، كوب ماء، رشة من بودرة كبش القرنفل، ملعقة وسط من الزنجبيل المبشور، ملعقة طعام من زيت الكتان، ربع كوب من الخوخ المجفّف وربع كوب من حليب الأرز.



- يوضع الماء في وعاء على النار مع الكينوا وكبش القرنفل والزنجبيل المبشور ويُترك الخليط حتى يغلي.

- يُترك الخليط على نار هادئة لمدة لا تقل عن 10 دقائق.

- يُضاف الخوخ وحليب الأرز ويُغطّى الوعاء ويُترك لمدة 5 دقائق.

- يُرفع الوعاء عن النار، وقبل تناول المخفوق يُضاف زيت الكتان إليه.

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