الإثنين 01-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

أربعيني يعيش بين الوحدة وفكي المرض والفقر

صورة وحقيبة وسيارة.. أسرار بقضية قتل فنانة مصرية لزوجها

والد مشاري البلام يفجر مفاجأة.. "هذا سبب وفاة ابني"

الهياجنة : لا يوجد سيناريوهات مطروحة في رمضان

الجامعة الأردنية لـ الوكيل : سنتواصل مع لجنة الاوبئة لاصدار قرار حول حفل التخريج

بدء العد التنازلي للعمل بالتوقيت الصيفي

ولي العهد : نستذكر جدي الحسين الذي جعل من يومنا هذا مجداً وشرفاً

الربابعة لـ الوكيل : لا وفيات جديدة بكورونا بين الممرضين

وزارة الصحة لـ الوكيل : البدء بتطعيم كافة الكوادر الطبية ومركز تطعيم نوعي في اربد

التربية لـ الوكيل : عودة التعليم الوجاهي للدفعة الثانية معلقة

الإثنين، 01-03-2021 01:15 م

وصفة منزلية لإنقاص الوزن في عطلة نهاية الأسبوع

طرق_للتنحيف_في_أسبوع


الوكيل الاخباري - تحتاج عملية إنقاص الوزن إلى اتباع بعض القواعد الأساسية وأبرزها التوقف عن تناول الأطعمة التي تحتوي على الدسم والدهون الضارّة والسكريات الاصطناعية، ومنها أيضاً الحرص على شرب كمية وافرة من الماء يومياً وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

اضافة اعلان
 

ومن أجل خسارة الوزن في عطلة نهاية الأسبوع، من المفيد أن يُضاف إلى هذه القواعد أيضاً مخفوق يُسرّع عملية حرق الدهون وتنظيف الجسم من السموم والبقايا الضارّة.

 

ويحتاج تحضير هذا المخفوق الى هذه المكونات: نصف كوب من بذور الكينوا، كوب ماء، رشة من بودرة كبش القرنفل، ملعقة وسط من الزنجبيل المبشور، ملعقة طعام من زيت الكتان، ربع كوب من الخوخ المجفّف وربع كوب من حليب الأرز.


- يوضع الماء في وعاء على النار مع الكينوا وكبش القرنفل والزنجبيل المبشور ويُترك الخليط حتى يغلي.
- يُترك الخليط على نار هادئة لمدة لا تقل عن 10 دقائق.
- يُضاف الخوخ وحليب الأرز ويُغطّى الوعاء ويُترك لمدة 5 دقائق.
- يُرفع الوعاء عن النار، وقبل تناول المخفوق يُضاف زيت الكتان إليه.

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
4b3249b600000578-5619223-image-a-26_1523834963630

علماء: اكتشاف تسلسل جيني يمكنه علاج مختلف الأمراض

1039107.jpg

أطعمة تساعدك على الشعور بالسعادة

Doc-P-372089-637484626154540902

علامات هامة تكشف أنك تعاني من مستوى عالٍ من التوتر!

1229563494-17

دراسة: العيون تحمل أدلة مبكرة على الإصابة بالزهايمر وباركنسون

burger-731298_1280

5 أطعمة غذائية عالية الضرر بالصحة.. تجنبها

رفع-الأثقال-لزيادة-الوزن-1024x576

أخطاء شائعة عند ممارسة التمارين الرياضية.. عليك تجنبها

أخبار متعلقة
2017_12_16_22_47_7_416

حمية بسيطة لمدة 24 ساعة فقط لنسف دهون البطن!

تطهير-الكبد

أطعمة خارقة لتنظيف الكبد من السموم في أيام معدودة

pistachio-nut-732x549-thumbnail

6 آثار سلبية خطيرة للمبالغة في تناول الفستق

مكونات-بهارات-شاورما-الدجاج

فوائد كبيرة لتناول البهارات وعلاقته بخسارة الوزن!

fruits-vegetables-on-forks-1

حسب فصيلة الدم... تعرف على النظام الغذائي المناسب

474317

مكوّن شائع قد يخفض نسبة السكر في الدم!