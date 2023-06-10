10 أسباب لظهور حبوب الجبهة

الوكيل الإخباري- تعتبر حبوب الجبهة واحدة من أكثر المشكلات المزعجة التي تواجه الكثير من الشباب والفتيات، ويعد ظهورها مؤشرًا على أن البشرة في حالة غير صحية، ويعزى ظهورها إلى العديد من الأسباب المختلفة.



نستعرض في السطور التالية، أسباب ظهور حبوب الجبهة، وأنواعها، وكيفية علاجها بطرق طبيعية، وفقًا لما نشر في موقع "MEDICAL NEWS TODAY".



أسباب ظهور حبوب الجبهة

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1- التغيرات الهرمونية

حبوب الجبهة يزداد ظهورها في سن البلوغ والمراهقة بسبب التغيرات في مستويات الهرمونات، التي تتقلب بشكل كبير خلال هذه الفترة، وتؤدي أيضًا إلى الإصابة بحب الشباب، الذي يصيب بشرة الوجه، وليس منطقة الجبهة فقط.



2- منتجات الشعر

ترتبط بعض منتجات الشعر، مثل الكريمات والزيوت الغير صحية بظهور حب الشباب المعروف باسم دهن حب الشبابـ، حيث أنها تؤثر على منطقة الجبهة بشكل كبير مما يصيبها بالحبوب.





3- الإجهاد النفسي

هناك علاقة بين التوتر والقلق والضغط النفسي وتفشي حب الشباب في البشرة، وعادة ما تتعرض الجبهة للحبوب أكثر من غيرها من مناطق البشرة الأخرى، لكن أسباب ذلك غير واضحة.



4- النظافة

عدم غسل الشعر والوجه بانتظام والاعتناء بنظافتهما، أو استخدام منتجات تجميل و أنواع من المستحضرات التي تحتوي على مواد كيميائية مضرة بالبشرة، يمكن أن يؤدي إلى ترسبات دهنية على الجبين وانسداد يؤدي إلى ظهور حب الشباب.



5- الأدوية

يمكن لبعض أنواع الأدوية أن تسبب حب الشباب كأثر جانبي، مثل: أدوية الكورتيزون، بعض الأدوية التيي تحتوى على الستيرويدات أو مضادات الاختلاج أو الباربيتورات أو الهرمونات أو الليثيوم.



6- انسداد الغدد الصغيرة الموجودة أسفل سطح الجلد مباشرة

تنتج هذه الغدد المعروفة باسم "الغدد الدهنية" مادة دهنية تسمى الزهم، يمكن لبعض العوامل أن تزيد من كمية الزهم التي تنتجها الغدد الدهنية، وبالتالي تمتلئ الغدد بالدهون أو خلايا الجلد الميتة أو البكتيريا التي تسدها، وعندما يحدث ذلك قد تلتهب الغدد ويمكن أن تتطور إلى بثور وحب الشباب.



7- تهيج الجلد

يمكن أن يؤدي استخدام المكياج على الجبين أو ارتداء الملابس مثل القبعات إلى تهيج الجبهة كما يؤدي إلى ظهور حب الشباب، ويمكن أن يؤدي لمس الجبهة بشكل متكرر إلى تفاقم الجلد وتحفيز ظهور حب الشباب.



8- درجة الحرارة

ارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، يؤثر على مسام البشرة وفي بعض الأحيان يصيبها بالانسداد خاصة مع وجود الأتربة، وبالتالي يؤثر على البشرة، ويجعل الجبهة أكثر عرضة للحبوب.



9- العدوى الفطرية

تعد الإصابة بالعدوى الفطرية أو الإكزيما أحد أهم الأسباب لظهور الحبوب تحت الجلد ، وخاصة في منطقة الجبهة.



10- الأطعمة السريعة

من أسباب ظهور حبوب الجبهة الصغيرة هو تناول الأطعمة السريعة والأطعمة الغنية بالدهون.



أنواع حبوب الجبهة

1- حبوب ملتهبة

حبوب ناتجة عن عدوى بكتيرية تسبب انسداد في المسام، وبالتالي ينتج عنها ظهور التهابات وتهيج في البشرة، وفي كثير من الأحيان تكون حبوب مؤلمة وتظهر على شكل بثور أو حبوب محاطة ببعض الالتهابات، ويكون داخلها خراريج وتترك آثار ندوب على البشرة.



2- حبوب غير ملتهبة

حبوب عادية لغير مصحوبة بأى التهابات أو تورم، ويصيب هذا النوع من الحبوب أصحاب البشرة الدهنية والمختلطة، ومن أمثلة هذه الحبوب: الرؤوس البيضاء والرؤوس السوداء.



علاج حبوب الجبهة طبيعيًا

- الصبار

يتم وضع زيت الصبار النقي مباشرة على الجبهة للمساعدة في التخلص من الحبوب.



- زيت شجرة الشاي

من الزيوت الطبيعية التي لها استخدامات عديدة للبشرة، فمكوناته تعتبر مضادات للالتهابات وتساعد على التخلص من الحبوب بكفاءة عالية.



- خل التفاح

يساعد خل التفاح على التخفيف من حدة الإحمرار والالتهابات المصاحبة لحبوب الجبهة، نظرا لاحتوائه على الخصائص المضادة للالتهابات والميكروبات.



- الزنك

يمكن تناول الزنك عن طريق الفم كمكمل غذائي للمساعدة في تحسين الجلد.



- عصير الليمون

يعتبر الليمون من الفيتامينات الهامة للبشرة نظرا لأنه غني بفيتامين سي الذي يساعد على تنظيفها، والتخلص من البكتيريا الموجودة عليها.

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