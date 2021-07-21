10 فوائد غير متوقعة للبطيخ الأصفر

الوكيل الاخباري - تقدم فاكهة الشمام أو البطيخ الأصفر عدة فوائد لجسم الإنسان، خصوصا في فصل الصيف الحار، حيث تعتبر وجبة منعشة جدا، غير أن الكثيرين لا يعلمون أنها تتميز بفوائد غير متوقعة وفريدة، لكن يحذر تناولها عند بعض الحالات.

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وتنتشر ثمرة البطيخ الأصفر أو الشمام في جميع أنحاء العالم وتعتبر من الوجبات الشهية جدا لدى الصغار والكبار بسبب مذاقها الحلو اللذيذ بالإضافة إلى أنها تدعم جسم الإنسان بكمية كبيرة من المياه.



ويتناول الكثيرون البطيخ الأصفر أو "الكانتالوب" من دون معرفة فوائدها الكثيرة ومخاطرها الجّمة على بعض الأشخاص، أو الحالات المرضية الشائعة، حيث يجب على البعض تناولها بحذر شديد.

- فوائد الشمام "غير متوقعة" بالنسبة للكثيرين

يقدم الشمام مجموعة عناصر غذائية فريدة بطريقة بسيطة تتنوع بين الفيتامينات الهامة والمعادن وكميات فريدة من مضادات الأكسدة التي تكسبها أهميتها على رأس قائمة الوجبات الصيفية، بحسب المقال المنشور في مجلة "medicalnewstoday" المتخصصة بالصحة والطب تحت عنوان (كل ما تريد معرفته عن الشمام).



1- مضادات أكسدة تمنع تلف الخلايا.

2- محارب لـ"التنكس البقعي" بعنصرين فريدين.

3- محاربة الأزمات التنفسية كالربو.

4- ضبط ضغط الدم بفضل "الكولين".

5- محارب للسرطان بدعم من "بيتا كاروتين".

6- معزز لصحة جهاز الهضم بسبب الألياف.

7- مرطب لجسم الإنسان وللبشرة بعد التمرين.

8- معزز للجلد وصحة الشعر.

9- معزز لصحة الدماغ بسبب "فيتامين ب 6".

10- مقوي للعظام بفضل الكالسيوم.



- هؤلاء يجب عليهم الحذر من البطيخ الأصفر:

* مرضى السكري.

* مرضى القلب أو الكلى.

سبوتنيك