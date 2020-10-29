3 أسباب غريبة غير شائعة تسبب الاصابة بالسكري

الوكيل الاخباري - يعتبر السكري من الأمراض الأكثر شيوعاً على مستوى العالم، حيث يرتبط بأسباب مختلفة، إلا أن دراسات جديدة كشفت وجود أسباب أخرى غير متوقعة على الإطلاق وهذه أبرزها:

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- الاستخدام اليومي المتكرر لغسول الفم:

فقد أشارت دراسة حديثة إلى أن المبالغة في ذلك تقضي على بكتيريا الفم التي تساعد على تكسير النترات الموجود في الطعام، ولفتت إلى ان عدم إتمام هذه العملية يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر الاصابة بالسكري.



- الانفلونزا:

وهو اكتشاف صادم حيث تبين من خلال أحد الأبحاث أن الإصابة المتكررة بهذا المرض يمكن أن تؤدي إلى المعاناة من النوع الأول من السكري، وتم تفسير ذلك بأن الفيروس يسبب وجود عدد من الخلايا الالتهابية التي يمكنها تدمير الخلايا المنتجة للانسولين.



- اضطرابات النوم:

يمكن ما يسمى انقطاع النفس النومي أن يسبب أيضًا المعاناة من السكري بنوعيه الأول والثاني، كذلك وجد باحثون الصلة بين هذه المشكلة وبين مقاومة الجسم للأنسولين، ولهذا نبهوا إلى ضرورة استشارة الطبيب الاختصاصي في حال المعاناة من الشخير أثناء النوم أو من الاستيقاظ مع الشعور بألم غير مبرر في الرأس أو من التعب وتقلب المزاج نهاراً.

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