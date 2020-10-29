الخميس 29-10-2020
الوكيل الاخباري

أيام مصيرية في حياة الأردنيين بسبب كورونا

الأردن يفتح 3 معابر رسميا

العمل بالتوقيت الشتوي الليلة

أسعار الذهب الخميس 29/10/2020

بدء استقبال المسافرين عبر المنافذ البرية

وفيات الخميس 29/10/2020

الخميس .. الحرارة أعلى من معدلاتها

القيادة العامة للقوات المسلحة تنشر اسماء مستفيدين جدد من صندوق الاسكان العسكري - رابط الاسماء

مدير مستشفى الملك المؤسس للوكيل : 79 حالة كورونا في العزل وحالة وفاة أمس

الهياجنة للوكيل : وصلنا الى ارقام قياسية واستبعد تسجيل 5 الاف اصابة يومياً




الخميس، 29-10-2020 10:14 ص

3 أسباب غريبة غير شائعة تسبب الاصابة بالسكري

675061


الوكيل الاخباري - يعتبر السكري من الأمراض الأكثر شيوعاً على مستوى العالم، حيث يرتبط بأسباب مختلفة، إلا أن دراسات جديدة كشفت وجود أسباب أخرى غير متوقعة على الإطلاق وهذه أبرزها:

اضافة اعلان

- الاستخدام اليومي المتكرر لغسول الفم:

فقد أشارت دراسة حديثة إلى أن المبالغة في ذلك تقضي على بكتيريا الفم التي تساعد على تكسير النترات الموجود في الطعام، ولفتت إلى ان عدم إتمام هذه العملية يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر الاصابة بالسكري.


- الانفلونزا:

وهو اكتشاف صادم حيث تبين من خلال أحد الأبحاث أن الإصابة المتكررة بهذا المرض يمكن أن تؤدي إلى المعاناة من النوع الأول من السكري، وتم تفسير ذلك بأن الفيروس يسبب وجود عدد من الخلايا الالتهابية التي يمكنها تدمير الخلايا المنتجة للانسولين.

- اضطرابات النوم:

يمكن ما يسمى انقطاع النفس النومي أن يسبب أيضًا المعاناة من السكري بنوعيه الأول والثاني، كذلك وجد باحثون الصلة بين هذه المشكلة وبين مقاومة الجسم للأنسولين، ولهذا نبهوا إلى ضرورة استشارة الطبيب الاختصاصي في حال المعاناة من الشخير أثناء النوم أو من الاستيقاظ مع الشعور بألم غير مبرر في الرأس أو من التعب وتقلب المزاج نهاراً.

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
فوائد_شاي_الماتشا_للتنحيف

فوائد غير متوقعة لـ شاي الماتشا.. تعرف عليها

3a2cdbe4023bdad427c77df5cb06c252

قائمة بالأعشاب المفيدة للبقاء بصحة جيدة

eye-strain-and-economics_889x

نصائح لحماية العين من تأثير الشاشات

resize

نصائح هامة لتفادي تساقط الشعر في الشتاء

C0LszVlWIAQjkW2

فوائد مذهلة لعفن الخبز على الصحة

192428

تعرف على قائمة الفيتامينات للوقاية من الإنفلونزا

أخبار متعلقة
blg-post_5ea4ad3389c0f

أنواع الزيوت الهامة للمحافظة على صحة مرضى السكري

صوره_علاج_الصداع_في_i

علامات هامة تدل على تراكم السموم في الجسم

مرض-السكري

10 علامات تنذر بالإصابة بمرض السكري

47aa3c2d-5aa0-4dae-a330-b93bf6d6c5d0

طريقة صحية ومثالية لسلق البيض!

2020_7_3_2_54_17_598

مؤشرات هامة تدل على وجود بق الفراش في منزلك

tbl_articles_article_21715_75635e734c9-2e06-4e85-8581-f29e39dbf2da

تحذيرات هامة من أدوية حموضة المعدة !