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الخميس، 06-07-2023 09:07 ص

3 علامات على جسمك تكشف ارتفاع نسبة الكوليسترول!

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الوكيل الإخباري- يعني ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وجود الكثير من مادة دهنية تسمى الكوليسترول. وفي حين أن هذا قد لا يسبب أي مشاكل في البداية، إلا أنه بمرور الوقت قد يزيد من المخاطر الصحية.

وذلك لأن الكوليسترول يمكن أن يتراكم في الشرايين مما يؤدي إلى انسدادها ويمنع الدم من المرور.

وإذا لم يتم علاج ذلك يمكن أن يؤدي إلى حالات طبية طارئة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ومع ذلك، يمكن أن يظل ارتفاع الكوليسترول خطرا "خفيا"، لأنه لا يظهر عادة مع الأعراض.

وتشرح مؤسسة القلب البريطانية (BHF): "لا توجد عادة أعراض لارتفاع الكوليسترول. غالبا ما يكون عامل خطر خفياً مما يعني أنه يمكن أن يحدث دون علمنا حتى فوات الأوان. وهذا هو سبب أهمية فحص مستوى الكوليسترول لديك".

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ولكن في بعض الحالات، قد يلاحظ الشخص ثلاث علامات على جسمه ناتجة عن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم. عادة ما تحدث هذه الأعراض فقط إذا كان شخص ما يعاني من فرط كوليسترول الدم العائلي، ما يعني أن ارتفاع الكوليسترول لديك موروث بدلا من أن يكون ناتجا عن عوامل نمط الحياة. ويمكن أن تظهر في مفاصل أصابعك أو ركبتيك أو كاحليك أو عينيك.

وتحث مؤسسة القلب البريطانية الناس على البحث عن العلامات "المرئية".

وتر زانثوماتا

تأتي عبارة عن "تورمات ناتجة عن الكوليسترول" يمكن أن تظهر على مفاصل أصابع يديك أو ركبتيك أو وتر العرقوب في مؤخرة الكاحل.

Xanthelasmas

يأتي عبارة عن "كتل صفراء صغيرة من الكوليسترول" توجد بالقرب من الزاوية الداخلية للعين.

قوس القرنية

تقول BHF: "هذه حلقة بيضاء شاحبة حول الجزء الملون من عينك، قزحية العين".

وإذا لاحظت أيا من هذه العلامات، يجب عليك حجز موعد مع طبيبك العام.

ومع ذلك، فإن الطريقة الوحيدة للتأكد مما إذا كانت مستويات الكوليسترول مرتفعة للغاية هي إجراء الاختبار.

روسيا اليوم

 




 

 


 

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