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الأحد، 06-08-2023 08:53 ص

4 أسباب تستدعي زيارة طبيب العيون فورا

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الوكيل الإخباري- يجب دائمًا الذهاب للطبيب المختص عند الشعور بأي تغييرات قد تحدث في الرؤية، ويمكن أن تشير أعراض معينة إلى مرض أو إصابة في العين أو حالة قد تؤثر على الجسم بالكامل.

نوضح في السطور التالية، أبرز الأسباب المرضية التي تستدعي زيارة طبيب العيون فورًا، وفقًا لما ذكره موقع "Very well health".

أسباب تدفعك لزيارة طبيب العيون على الفور

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1- فقدان الرؤية المفاجئ
يمكن أن يكون فقدان البصر المفاجئ مزعجًا للغاية، وهناك 3 حالات خطيرة للغاية قد تسبب فقدان البصر الحاد، وتشمل الاعتلال العصبي البصري الإقفاري الأمامي (AION)، وانسداد الشريان المركزي للشبكية، والانفصال الكامل للشبكية.

2- ألم العين أو حولها
يصف بعض الناس ألم العين بأنه خفيف أو حاد أو حارق أو مؤلم أو يشبه الطعن، وغالبًا ما يتم تصنيف ألم العين على أنه إما ألم في العين "على سطح العين"، أو ألم في الحجاج "خلف أو في العين".

وبعض أسباب آلام العين هي سحجات القرنية وتقرحاتها، والحروق الكيميائية والحروق المفاجئة، والتهاب الملتحمة، ومتلازمة العين الجافة، وتشمل أسباب الألم الحجاجي زرق انسداد الزاوية الحاد والتهاب القزحية والصدمات والأورام والصداع النصفي.

3- وميض الضوء أو الأجسام العائمة في الرؤية
غالبًا ما تكون ومضات الضوء أو العوامات علامات على تمزق الشبكية أو انفصالها، وانفصال الشبكية مشابه لقطعة مقشرة من ورق الحائط، وحدثت تلك الحالة، فقد ترفرف شبكية العين أو تتحرك حول العين، مما يسبب ومضات من الضوء أو العوامات.

وقد تكون العوامات أيضًا علامة على حالة أقل خطورة تُعرف باسم الانفصال الزجاجي الخلفي، ويزيد وجودها بشكل طفيف من خطر الإصابة بانفصال الشبكية، وهي حالة طبية طارئة خطيرة.

4- العين المؤلمة والحساسة للضوء واحمرار العين بعد النوم في جهات الاتصال
غالبًا ما يكون احمرار العين وحساسيتها للضوء عند الاستيقاظ بعد النوم بالعدسات اللاصقة علامة مبكرة على الإصابة بقرحة القرنية، ومن الممكن أن تكون العين ملتهبة فقط بسبب النوم بالعدسات اللاصقة.

ومع ذلك، إذا كان التشخيص هو قرحة القرنية، فيجب البدء في العلاج الطبي على الفور لتقليل فرص تندب القرنية الدائم وانخفاض الرؤية.

ويمكن أن تصبح القرحة شديدة للغاية في غضون 48 ساعة فقط، لذا يجب الذهاب للطبيب المختص بشكل سريع للغاية.

 

الكونسلتو الطبي

 




 

 


 

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